Shamier Anderson remercie Halle Berry de l’avoir aidé à décrocher le rôle de John Wick 4

C’est Halle Berry qui a aidé à obtenir un rôle pour Shamier Anderson dans la suite à venir John Wick : Chapitre 4. Actuellement en développement pour une version 2022, la quatrième John Wick Le film ramène Keanu Reeves pour rejoindre une flopée de nouveaux arrivants dans la franchise. Anderson fait partie des nouvelles stars puisqu’il apparaîtra dans la suite dans un rôle mystère, annonçant en juin qu’il avait officiellement commencé à travailler sur le film.

Anderson était clairement enthousiaste à l’idée de commencer, et il doit remercier Halle Berry d’avoir décroché ce rôle. Les fans de la série de films d’action se souviendront peut-être que Berry est apparu dans John Wick : Chapitre 3 — Parabellum, qui, comme le prochain volet, a été réalisé par Chad Stahelski. Shamier Anderson avait travaillé avec Berry sur ses débuts de réalisatrice, meurtri, un projet sur lequel Stahelski a également travaillé en tant que producteur exécutif. Comme Anderson le dit à THR, il a ensuite demandé à Berry de transmettre son nom à Stahelski pour John Wick 4 considération de casting.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« J’ai obtenu le poste et j’ai terminé le tournage il y a une semaine. Je suis dans John Wick avec Keanu Reeves ! Félicitations à Halle Berry pour m’avoir donné l’opportunité qui a conduit à cela.

Chad Stahelski dirige John Wick : Chapitre 4 sur un scénario de Shay Hatten et Michael Finch ; Le créateur et scénariste de la série Derek Kolstad s’est séparé de la franchise. Lance Reddick en tant que Charon, Ian McShane en tant que Winston et Laurence Fishburn en tant que Bowery King reviennent pour reprendre leurs rôles de la franchise. D’autres noms qui ont été annoncés pour le casting de la suite incluent également Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Bill Skarsgård et Scott Adkins.

L’acteur de personnage Clancy Brown a également été invité pour un rôle principal, Chad Stahelski ayant précédemment déclaré à propos de son casting: «Je suis un fan de Clancy Brown depuis que je me souvienne. L’avoir dans ce projet est un honneur. Il fera un ajout parfait au monde de John Wick! »

Auparavant, Shamier Anderson avait partagé des vidéos de sa formation rigoureuse et évoqué son entrée dans la franchise. L’acteur a dit à Looper : « C’est… c’est juste wow, je vais en rester là, wow. Je suis fan de la franchise, et pouvoir en faire partie et être avec Keanu Reeves chaque jour est juste… wow. J’ai hâte que le monde le voie. Vous allez tous l’adorer… Keanu Reeves est le gars le plus gentil de la planète Terre. »

Anderson, établi pour son rôle dans Wynonna Earp, peut être vu dans le drame MMA de Halle Berry meurtri qui est maintenant en streaming sur Netflix. L’acteur joue également dans la série Apple TV+ Invasion dans un rôle principal. Il est également attaché au prochain film Marvel Les Merveilles, qui fait suite au film de Brie Larson Capitaine Marvel.

John Wick : Chapitre 4 devrait sortir en salles le 27 mai 2022. Cela survient plus d’un an après sa date de sortie précédente, car comme de nombreux grands films, sa date de sortie a été considérablement retardée en raison de la pandémie. Il devait à l’origine faire ses débuts le même jour qu’une autre suite de Keanu Reeves, Les résurrections matricielles, qui sortira désormais en décembre. Vous pouvez également voir Shamier Anderson et Halle Berry ensemble dans meurtri sur Netflix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





Le synopsis de Batman étendu ajoute une définition à l’intrigue du film Le Batman n’est que dans quelques mois, et un long synopsis a clarifié ce que nous savons jusqu’à présent sur les débuts de Dark Knight de Robert Pattinson.

Lire la suite





A propos de l’auteur