Shameless Saison 11: Date de sortie, réactions et critiques !!

Le 19 décembre 2016, au lendemain de la finale de la septième saison, la huitième saison de Shameless, une série télévisée américaine de comédie dramatique basée sur la série britannique du même nom de Paul Abbott, a été annoncée. Shameless et d’autres émissions célèbres peuvent être visualisées et téléchargées en ligne. 21h00 les 14 et 21 février. 20. Mettez de l’argent de côté. Shameless est de retour après des mois de pause, et c’est plus inégal que jamais.

Revoir:

Shameless est un divertissement glorifié qui ne représente pas des situations réelles. Par rapport à Game of Thrones, qui était axé sur des événements et des personnes de la vie réelle et traite souvent de la nature humaine et remet en question nos perspectives de narration, Shameless ne fournit rien d’innovant ou de stimulant autre que de s’adresser à la foule du plus petit dénominateur commun.

Shameless a été créé pour représenter un segment moins raffiné et pratique de la société qui est souvent ignoré ou opprimé. C’est une émission qui vise à humaniser les citoyens apparemment démunis de la société en mettant en lumière les problèmes de la vie réelle auxquels ces personnes sont confrontées. Pendant plus d’une décennie, Shameless a fait un travail exceptionnel en dépeignant les familles et les cultures de la classe inférieure, c’est pourquoi il est si perplexe que, alors que la série entre dans ses derniers épisodes, un grand scénario tourne autour des Gallaghers vendant la célèbre peinture Nighthawks d’Edward Hopper pour s’échapper. incarcération fédérale.

N’est-ce pas un dilemme réel, directement issu des actualités, qui empêche la majeure partie du quartier sud de Chicago de dormir la nuit? J’aimerais penser que la vraie raison pour laquelle le remake américain de John Wells de Shameless se déroule à Chicago n’est pas à cause des inégalités socio-économiques, de la criminalité ou des niveaux de pauvreté, mais parce que l’idée a toujours été de voler l’Art Institute of Chicago et de mettre fin dans cette situation folle.

