Shameless Saison 11: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour ici

Shameless, une série américaine de comédie dramatique, réfléchit à la saison 11, annoncée par les créateurs en janvier 2020. Cette série a frappé l’un des spectateurs et a été appréciée par la critique. Selon les sources, les créateurs ont déjà annoncé que la saison 11 serait la dernière saison de la série. Le président de Showtime a déclaré que «les moulages de The Shameless ont attiré le public de Showtime plus de larmes, de rires et plus que d’épices que tout autre programme.

Mises à jour de la version de Shameless Saison 11

La saison 11 de Shameless a été déclarée en janvier 2020, seulement après avoir terminé la saison 10 de Shameless. La série est prête à obtenir avec sa prochaine saison 11.

Selon les sources, l’émission Shameless devait sortir d’ici l’été 2020. En raison des protocoles spécifiques et de la poursuite de la catastrophe mondiale COVID-19, la série Shameless a dû arrêter sa création pour des défauts supplémentaires. Aujourd’hui, nous ne pouvions nous attendre à ce que la saison 11 de Shameless sortira d’ici 2021.

Les détails du casting de la saison 11 sans vergogne

Voici la liste de tous les acteurs qui joueront dans la saison 11. La plupart des personnages resteront probablement les mêmes dans la saison 11.

William H. Macy

Ethan Cutkosky

Jeremy Allen Blanc

Shanola Hampton

Steve Howey

Emma Kenney

Cameron Monaghan

Emmy Rossum

Michael Patrick McGill

Jim Hoffmaster

Noel Fisher

Isidora Goreshter

Brenden Sims

Joan Cusack

Justin Chatwin

Christian Isaiah

Emma Greenwell

Intrigue de Shameless saison 11

La série est adaptée d’une autre série du même nom de Paul Abbott. C’est l’histoire d’une famille pauvre de Frank Gallagher, interprétée par William H.Macy, un père. Il a six enfants qui ne l’aiment pas beaucoup. Le méchant passe tout son temps à l’aventure et, à cause de cela, ses enfants ont pris l’habitude de vivre seuls.

La saison 11 reprendra le même scénario. L’histoire de lutte d’Ian (Cameron Monaghan) et le père de Mickey, Terry, est contraire à la question du succès.

