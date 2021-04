« Shameless » Saison 11: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La onzième saison de « Shameless », une comédie dramatique développée par John Wells et adaptée de la série britannique du même nom de Paul Abbott, s’est terminée le 11 avril 2021, mais a laissé une fin ouverte.

Dans «Father Frank, Full of Grace» (11×12), le dernier chapitre de la fiction de Showtime, Ian et Mickey achètent des meubles; Kev et V cherchent des acheteurs pour Alibi; Lip s’installe pour un nouveau travail; Carl trouve sa vocation en force; Debbie plonge dans un monde dangereux quand elle rencontre quelqu’un; et Frank fait face à sa mortalité.

Après l’overdose de Frank, la famille Gallagher ne montre aucune inquiétude majeure et l’assomme sur le canapé pour poursuivre ses boucles d’oreilles, notamment pour trouver le bon acheteur pour le bar Alibi. De plus, il y a une certaine tension entre Ian et Mickey, qui célèbrent leur premier anniversaire de mariage.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 11 DE «SHAMELESS»?

Pendant ce temps, Frank se réveille, se faufile hors de la maison, erre dans la ville et se retrouve dans une église déguisé en garçon de chœur. Lorsque le prêtre le trouve, il appelle immédiatement une ambulance et à l’hôpital, il est révélé qu’il a Covid-19.

La fièvre fait que Frank a des hallucinations avec sa fille Fiona, pour se souvenir des meilleurs moments avec sa famille, dès la première saison de « Éhonté«Il s’imagine même en train de prendre une dernière bière à la soirée Alibi avec ses fils, qui s’y sont réunis pour dire au revoir avant que Kev et Vero ne déménagent à San Francisco.

Enfin, Frank commence à flotter au-dessus de la ville sur son tabouret, bière à la main, tandis qu’une voix off révèle le contenu de la note de suicide qu’il a laissée à sa famille dans l’épisode précédent. «Il ne reste plus grand-chose à dire la vérité. Sauf que … le temps est précieux. Ne gaspillez pas ça. S’amuser. Il est clair que je l’ai fait », conclut la lettre de Frank.

Mais l’histoire du reste des personnages de « ÉhontéEn attendant, par exemple, Lip envisageait une offre pour la maison; Tami est probablement enceinte; Carl exprime son intérêt pour l’achat de Kev and V’s bar; et la nouvelle petite amie condamnée de Debbie l’invite à visiter le Texas.

Dans une scène post-crédits, deux infirmières se préparent à incinérer le cadavre de Frank, ce qui dégage une forte odeur d’alcool. Lorsque les toilettes allument le crématorium, tout explose dans l’air.

Dernière scène de Frank Gallagher dans « Shameless » (Photo: ShowTime)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 11 DE «SHAMELESS»?

Dans une interview avec TVLine, le producteur exécutif John Wells a parlé de la fin de « Éhonté»Et à propos de la mort de Frank, de l’absence de Fiona et des effets secondaires possibles.

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait décidé de mettre fin à la série, il a déclaré: «Honnêtement, il n’y a probablement pas longtemps, peut-être après Noël. Nous continuons à suivre ce qui se passait avec le virus et comment il affecterait le programme. Nous écrivions sur une communauté qui serait vraiment affectée, économiquement et sainement, par la pandémie. Nous le surveillions donc, parce que nous voulions nous assurer que nous n’allions pas faire quelque chose qui, au moment où il serait diffusé, serait anti-climactique et en quelque sorte post- [la pandemia]… Nous nous attendions vraiment à ce que la pandémie prenne fin, puis nous réécrivions tout à la fin, il ne s’agissait donc pas que de ça. Mais malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé, alors nous avons pensé que nous devions faire face à cela dans le monde de Shameless et avoir une fin qui reflétait ce qui se passait dans le monde pour les personnes vivant sur le seuil de la pauvreté, et c’était aussi amusant et effronté. au milieu de cette tragédie que nous vivons tous ».

À la mort de Frank, il a avoué: «Bill Macy et moi en avions parlé au fil des ans, et nous avions tous les deux la ferme conviction que même si nous nous amusions beaucoup avec Frank, lui laissant l’impression qu’il n’y a pas de conséquences d’aucun type. pendant des années, un comportement nocif pour votre corps entre la drogue et l’alcool serait moins que juste. Nous avions donc toujours parlé de faire une sorte d’histoire sur la démence alcoolique. Nous l’avions en fait rédigé, ou la majeure partie, lorsque nous avons fermé en mars. Nous étions à quelques jours du tournage. Alors que le COVID empirait à la fin du printemps et en été, nous avons réalisé que nous allions devoir réécrire, car nous devions faire face au COVID dans cette communauté, car il frappait tellement les communautés à faible revenu et défavorisées. C’est donc devenu une conversation naturelle que Frank mourrait peut-être du COVID, même si je dois dire qu’il y a tellement de comorbidités que tout aurait pu le pousser. C’est comme une énorme tour Jenga que si vous touchez [y] tu as encore une chose, [él] il s’effondrera ».

«L’idée était de laisser ça comme la vie, où vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer ensuite, et de laisser les membres du public qui ont une relation étroite avec beaucoup de personnages remplir le vide que vous voulez remplir. . Vous ne pouvez pas vous tromper sur ce que vous pensez qu’il va se passer ensuite. Vous vous amuserez à en discuter ou à y réfléchir, mais c’est à vous de terminer la suite de l’histoire de Gallagher, à l’exception de Frank. J’ai participé à plusieurs programmes à long terme. Je pense que c’est vrai et en tant que spectateur, j’ai toujours l’impression d’aimer ce sentiment. Je m’éloigne juste des urgences [en Urgencias], ou y a-t-il une nouvelle administration qui commence à Washington alors que Bartlet vole et que Santos allait être président [en The West Wing]. C’est ce que j’aime dans une histoire, c’est donc ce que j’ai fait. Je peux décider », a-t-il expliqué à propos de la décision de laisser certaines histoires inachevées.