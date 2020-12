« Shaman King »: la série de redémarrage montre un nouvel aperçu de son histoire

Fans de « Roi chamanVous serez peut-être ravi de voir une nouvelle bande-annonce pour leur redémarrage d’anime, qui aurait été annoncé pour la première fois plus tôt cette année. Le manga à succès de Hiroyuki takei recevra une nouvelle adaptation animée, qui promet d’être plus proche de l’histoire qui s’est terminée quelques années après la fin de la première adaptation.

Cela aurait conduit à la première série (qui en Amérique latine était diffusée par la chaîne Enfants Fox‘, avait une fin complètement différente de celle Takei prévu au début, il a donc fallu apporter des changements substantiels dans l’arc final de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cyberpunk 2077 »: les joueurs avertissent d’un bug qui corrompt les données du jeu

La nouvelle série a une première prévue pour avril 2021. Après un bref teaser montré il y a quelques mois, cette nouvelle bande-annonce montre un élément important du premier arc d’histoire, dans lequel Couverture rencontre pour la première fois avec Yoh, un jeune homme particulier qui peut communiquer avec les esprits.

Une nouvelle affiche a également été lancée qui sera sûrement une raison pour les plus nostalgiques de diffuser. On y observe Yoh orienté vers Ren tao, l’un de ses premiers et plus sérieux adversaires, chacun accompagné de ses propres esprits: Amidamaru et Bason.

« Roi chaman»A lieu dans un monde dans lequel des personnes de grande puissance et de connexion avec le monde spirituel, appelées« chamans », peuvent utiliser l’aide de grands esprits guerriers pour affronter leurs adversaires.

Tous les 500 ans, une bataille sanglante est menée avec des participants de tous les coins du monde pour déterminer qui sera le nouveau «roi des chamans». Yoh Asakura C’est un jeune homme heureux et insouciant qui cherche à assumer cette identité afin qu’il ne puisse pas mener une vie tranquille, assumant un voyage dans lequel un être de son passé cherche à détruire le monde avec l’aide de mauvais esprits.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars »: La trilogie de la suite devrait-elle être supprimée du canon?

La nouvelle adaptation comportera également le retour de voix bien connues de la série 2001, comme Katsuyuki Konishi donnera sa voix à Amidamaru, Megumi Hayashibara être Anna Kyoyama et Minami takayama être Hao Asakyra. La voix de Yoh sera décerné par Yoko hikasa, qui remplace Yuko Sato.