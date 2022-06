Shakira et Gerard Piqué ont confirmé leur séparation après des jours de rumeurs

célébrités

Le chanteur et le footballeur ont publié une déclaration conjointe confirmant leur séparation et ont fait une demande. Le rencontrer.

© GettyShakira et Gérard Piqué.

C’est un fait! Après plusieurs jours de spéculation et de théorie, Shakira et Gerard Piqué ont confirmé leur séparation. Le chanteur et le footballeur étaient en couple depuis 12 ans, mais après si longtemps, l’amour a pris fin. C’était il y a une semaine quand, depuis l’Espagne, les rumeurs d’une distance entre eux ont commencé, mais maintenant l’annonce officielle est arrivée.

Par une déclaration commune, Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation, mais sans donner beaucoup de détails à ce sujet. Comme il est apparu ces derniers jours, il l’aurait infidèle avec une femme dont l’identité est inconnue. Mais, dans l’annonce qu’ils ont faite, ils n’ont pas parlé de ces commentaires et, apparemment, ils ne le feront pas, ou du moins pas dans les prochains jours.

« Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension», lit-on dans l’annonce. Ces mots ont été publiés, en premier lieu, par l’agence du chanteur, mais tous deux ont accepté de les divulguer, selon l’agence de presse EFE.

Shakira et Piqué ont deux enfants : Milan et Sasha, tous deux mineurs et qui sont actuellement la priorité des deux. C’est pourquoi, dans leur brève annonce, ils demandent le respect d’eux et de leur vie privée pour mener à bien ce difficile processus. Bien sûr, on ne sait toujours pas s’il y aura un divorce légal de leur mariage, mais il semble que, si c’est le cas, il ne faudra pas longtemps pour l’annoncer.

Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus à ce sujet, mais après la prétendue infidélité de Piqué, Shakira était immédiatement liée à Henry Cavill et Chris Evans. Cependant, il convient de noter qu’il ne s’agit que de spéculations de la part des internautes, car on ne sait pas s’il y a eu une approche avec l’un des acteurs, en particulier avec Cavill qui a un partenaire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂