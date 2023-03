Shakira et Bizarrap rendront visite à Jimmy Fallon : comment et quand le voir en Amérique latine

célébrités

Le succès de Shakira et Bizarrap avec Session 53 est imparable et maintenant ils vont encore une fois bousculer les tendances avec leur passage chez Jimmy Fallon. Quand et où voir l’interview ?

Après sa séparation avec Gérard Piqué, Shakira elle a mis à profit son don de chanter pour exprimer ses sentiments. Dans ses dernières chansons, il est passé par différentes étapes après son combat avec l’ancien footballeur et, sans aucun doute, il a surpris. Bien que le plus emblématique de tous était Séance 53 avec Bizarrap.

La nouvelle création du producteur argentin, bizarre, est devenu l’une des chansons les plus importantes de la dernière fois. pas seulement parce que Shakira a laissé des phrases emblématiques comme « Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent » ou tous les combats qu’il a lancés contre son ex, mais aussi à cause de la fureur qu’il a suscitée parmi les fans. En fait, elle est devenue la première chanson latino-américaine à dépasser les 100 millions de vues quelques heures seulement après sa première.

D’autre part, il y a aussi le fait que en tête du top 10 mondial de Spotify. A tel point que cette Session a parcouru le monde et débouche aujourd’hui sur Bizarrap et Shakira rendre visite à l’un des journalistes les plus importants au monde: Jimmy Fallon. Le producteur et le chanteur se retrouveront à Le spectacle de ce soir dans les jours à venir.

Quand et où voir Shakira et Bizarrap avec Jimmy Fallon :

Jimmy Fallon Il est l’un des journalistes les plus connus et les plus importants de l’industrie du divertissement aux États-Unis. Cependant, à de très rares occasions, il a eu des artistes latinos dans son émission, mais maintenant Shakira et Bizarrap rejoignent la liste. Ce sera le 10 mai prochain quand tous deux se retrouveront dans les fauteuils de l’humoriste.

Bien entendu, il convient de noter qu’en Amérique latine, il ne sera pas possible de le voir en direct. Cependant, Jimmy Fallon partage généralement l’interview sur sa chaîne YouTube peu après sa diffusion à la télévision. Aussi, sur son compte Instagram, il en partage les meilleurs fragments.

