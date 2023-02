Shakira dédie « Kill Bill » à Piqué, que disent les paroles de la chanson de SZA sur le fait de tuer son ex ?

célébrités

Shakira a dédié un message direct à Piqué et Clara Chía avec une chanson intitulée Kill Bill.

©Getty ImagesShakira a partagé une vidéo avec les paroles d’une chanson qui parle de tuer son ex

avec une vidéo, Shakira a envoyé un message direct à son ex que, même s’il pourrait s’agir de Piqué, il pourrait s’agir de n’importe laquelle de ses relations antérieures ; dans le matériel, le chanteur colombien utilisé la chanson « Kill Bill » de SZA et nous vous disons ce que disent les paroles sur le meurtre de celui que vous avez aimé.

Shakira a mis en ligne sur Instagram et TikTok une vidéo dans laquelle on le voit « nettoyer » le sol pendant que le chanteur SZA joue en arrière-plan quand il dit « peut-être que j’ai tué mon ex, ce n’est pas la meilleure idée » et non seulement causé du plaisir, mais des comptes avec MTV même Ils ont déjà exigé une collaboration entre Shakira et SZA.

+ qu’est-ce que ça dit Kill Bill de SZA que Shakira a dédié à Piqué ?

Qui est SZA ? C’est une chanteuse américaine qui s’est développé principalement dans le genre R&B/Soul et récemment sort un album intitulé SOSoù le sujet est inclus Kill Billinspiré de la bande homonyme de Quentin Tarantino, où le protagoniste (Uma Thurman) tue Bill (David Carradine) pour se venger après avoir tenté de la tuer pour la première fois.

Les paroles de SZA prennent l’histoire de Tarantino comme prétexte pour ses paroles qui, en espagnol, disent : « Je suis toujours ton fan, malgré le ressentiment. Je déteste te voir avec une autre fille, je sais que tu es heureuse. Je déteste te voir heureux si je ne suis pas la raison. Je suis tellement mature, je suis tellement mature, que je me suis trouvé un thérapeute pour me dire qu’il y a d’autres hommes. Je ne veux personne, je veux juste toi. Si je ne peux pas t’avoir, personne ne devrait« .

Cependant, la partie que Shakira a utilisée est le refrain de Kill Bill que dit-il: »Peut-être, peut-être que je tuerai mon ex, ce n’est pas la meilleure idée. Sa petite amie est la prochaineComment suis-je arrivé ici? Je pourrais tuer mon ex même si je l’aime toujours, je préfère être en prison que seul« .

Sur les réseaux sociaux comme TikTok, La vidéo compte plus de 16 millions de vues. alors que sur Instagram, il a reçu le soutien de sonymusic, MTV et des célébrités comme lis estefan, Ariane Diaz et Laura Tobonentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?