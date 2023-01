Shakira déchire apparemment l’ex Gerard Piqué avec une nouvelle chanson de vengeance – lisez les paroles traduites

Shakira ne se retient pas dans sa dernière chanson, « BZRP Music Session #53 ».

La chanteuse colombienne s’est associée à DJ Bizarrap pour apparemment appeler son ex Gerard Piqué après leur rupture. Dans la chanson en espagnol, qui est traduite ci-dessous, Shakira chante qu’elle est trop bien pour la personne avec qui elle était, appelle sa nouvelle petite amie et comment elle est mieux sans lui.

« Un loup comme moi n’est pas pour les gars comme toi/Pour les gars comme toi/Je suis trop bien pour toi et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi », chante-t-elle, ajoutant plus tard : « Tu m’as laissé avec mon belle-mère comme voisine, les médias à ma porte et endettés auprès du fisc.

Shakira fait actuellement face à des accusations de fraude fiscale en Espagne, où elle vivait avec le footballeur espagnol et leurs fils Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans.

Shakira et Piqué ont confirmé dans une déclaration à 45secondes.fr.com en juin 2022 qu’ils se séparaient après 11 ans ensemble.

« Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons », indique le communiqué. « Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci pour votre compréhension. »

Dans une interview de septembre avec Elle, elle a admis qu’il était « vraiment difficile de parler » de sa rupture. « Je suis resté silencieux et j’ai juste essayé de tout assimiler… ça a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile.

« J’ai des paparazzis qui campent dehors, devant chez moi, 24h/24 et 7j/7 », a-t-elle déclaré. « Et il n’y a pas d’endroit où je puisse me cacher d’eux avec mes enfants, à part ma propre maison. »

Shakira a déjà échappé à sa relation ratée avec Piqué dans sa première chanson depuis leur rupture, « Monotonía ». Elle y chante le chagrin d’amour.

Quant à son dernier single, « BZRP Music Session #53 », les fans ont exprimé leurs opinions et ont félicité Shakira pour ce qu’ils appellent un « diss track ».

Lisez la traduction complète de « BZRP Music Session #53 » ci-dessous :

Désolé, j’ai déjà pris un autre avion

je ne reviens pas ici

Je ne veux pas d’autre déception

Tellement parler d’être un champion

Et quand j’avais besoin de toi

Tu m’as donné la pire version de toi

Désolé, bébé, j’aurais dû te jeter dehors il y a un moment

Un loup comme moi n’est pas pour les débutants

Un loup comme moi n’est pas pour les gars comme toi

Pour les mecs comme toi

Je suis trop bien pour toi et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi

C’est pour te mortifier

Mâcher et avaler, avaler et mâcher

Je ne me remets pas avec toi, pas si tu pleures, pas si tu me pries

Je comprends que ce n’est pas ma faute s’ils te critiquent

Je ne fais que de la musique, désolé que ça te dérange

Tu m’as laissé avec ma belle-mère comme voisine

La presse à ma porte et endettée au fisc

Tu pensais que tu me blessais, mais tu m’as rendu plus fort

Les femmes ne pleurent plus, les femmes encaissent

Elle a le nom d’une bonne personne

Clairement ce n’est pas ce que ça ressemble

Elle a le nom d’une bonne personne

C’est clair qu’elle est comme toi

Pour les mecs comme toi

Je suis trop bien pour toi et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi

De l’amour à la haine il y a un pas

Ne reviens pas ici, écoute-moi

Pas de rancune, bébé

Je vous souhaite bonne chance avec mon soi-disant remplaçant

Je ne sais même pas ce qui t’est arrivé

Tu agis si étrangement que je ne te reconnais même pas

Je vaux deux jeunes de 22 ans

T’as troqué une Ferrari contre une Twingo

Vous avez échangé une Rolex contre une Casio

Tu vas vite, ralentis

Tant de temps à la salle de sport, mais peut-être aussi travailler un peu votre cerveau

Des photos partout où je vais

je me sens comme un otage

Mais tout va bien

Je serai peut-être dehors demain, et si tu veux, elle peut venir aussi

Elle a le nom d’une bonne personne

Ce n’est clairement pas ce que cela ressemble

Elle a le nom d’une bonne personne

Et un loup comme moi n’est pas pour les gars comme toi

Pour les mecs comme toi

Je suis trop bien pour toi et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi