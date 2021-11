Shailene Woodley claque les médias dans un message enflammé au milieu du drame vax du fiancé Aaron Rodgers

Shailene Woodley aborde la couverture médiatique d’elle concernant la décision de son fiancé Aaron Rodgers de ne pas se faire vacciner et les commentaires controversés ultérieurs sur le sujet.

Le samedi 6 novembre, l’acteur de 29 ans a partagé un message avec une vidéo sans rapport d’un cochon prenant un bain sur ses histoires Instagram. Au-dessus de la vidéo, Woodley a écrit un message adressé aux médias pour remettre les pendules à l’heure sur un reportage.

« Je viens de lire quelque part que les médias prétendent que j’ai supprimé une histoire insta au milieu du » chaos « », a-t-elle écrit. « (un post d’astrologie de toutes choses) (pas du tout énigmatique, vous les nuls). »

Woodley a poursuivi en ajoutant: « Savez-vous même comment fonctionnent les histoires brah ?? ils s’effacent eux-mêmes après 24 heures.

Woodley et Rodgers. Emma McIntyre / Jon Kopaloff / Getty Images

« littéralement lol’ing ici à votre détermination à faire une histoire à partir de rien », a-t-elle conclu le message. « saisissant les pailles mes chéris… »

Woodley a apparemment fait référence à des articles publiés vendredi. Dans un article, il a été rapporté que Woodley avait partagé une « citation supprimée depuis via Instagram ». Page Six a rapporté que le message disait : « Des mers calmes peuvent vous apporter la paix, mais les tempêtes sont l’endroit où vous trouverez votre pouvoir. »

Woodley a confirmé dans une interview sur « The Tonight Show » en février 2021 qu’elle s’était fiancée à la star du football. Elle a expliqué qu’ils étaient fiancés «depuis un certain temps» après s’être rencontrés pendant la pandémie.

« Tout le monde est en train de paniquer à ce sujet et nous nous disons: » Oui, nous sommes fiancés depuis un certain temps « », a-t-elle déclaré à l’animateur Jimmy Fallon.

« C’est avant tout un être humain merveilleux et incroyable », a-t-elle ajouté. « Mais je n’ai jamais pensé que je serais fiancé à quelqu’un qui lance des balles pour gagner sa vie. »

Mercredi, il a été annoncé que Rodgers avait été testé positif pour COVID-19 et raterait le prochain match des Packers de Green Bay le dimanche 7 novembre contre les Chiefs de Kansas City.

Les protocoles de santé et de sécurité de la Ligue nationale de football stipulent que le quart-arrière de 37 ans devrait passer au moins 10 jours loin du reste de l’équipe et ne peut revenir qu’une fois qu’il est asymptomatique. Ce mandat n’est en place que pour les joueurs non vaccinés de la ligue. Les joueurs vaccinés dont le test est positif ont plutôt besoin de deux tests négatifs, à un jour d’intervalle.

En août, Rodgers a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé », ajoutant qu’il n’allait « juger » aucun joueur non vacciné. Au moment de son cas positif cette semaine, l’entraîneur-chef de l’équipe Matt LaFleur a refusé de commenter le statut vaccinal du joueur.

Vendredi, Rodgers lui-même a confirmé qu’il n’était pas vacciné, citant des allergies à « un ingrédient qui se trouve dans les vaccins à ARNm » fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna pour sa décision. En outre, il a exprimé sa crainte concernant les effets secondaires indésirables potentiels du vaccin Johnson & Johnson.

Le quart-arrière de la NFL a également révélé qu’il avait reçu des anticorps monoclonaux et pris de l’ivermectine, un médicament généralement utilisé pour vermifuger les animaux, mais n’a pas révélé comment il y avait eu accès. Au milieu de la popularité croissante parmi ceux qui s’opposent aux vaccinations, la FDA n’a pas autorisé ou approuvé l’ivermectine pour prévenir ou traiter le COVID-19 chez l’homme.

Rodgers a parlé de la controverse lors d’une apparition dans « The Pat McAfee Show » sur SiriusXM.

« Écoutez, je ne suis pas, vous savez, une sorte de terre plate anti-vax. Je suis quelqu’un qui est un penseur critique », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je crois fermement à l’autonomie corporelle et à la capacité de faire des choix pour votre corps… La santé n’est pas une taille unique pour tout le monde.

En réfléchissant à ses réponses aux journalistes au cours de l’été, Rodgers a déclaré qu’il « voulait que cela disparaisse ».

« Tout le monde dans l’équipe savait que je n’étais pas vacciné », a-t-il déclaré. « Tout le monde dans l’organisation savait que je n’étais pas vacciné. Je ne me cachais de personne. J’essayais de minimiser et d’atténuer cette conversation indéfiniment. «