Shadowlands ce mardi 8 décembre

Blizzard ajoutera une injection massive de contenu PvE de fin de partie avec cette prochaine réinitialisation hebdomadaire le mardi 8 décembre. Plus tôt dans la journée, nous avons discuté de la mise en œuvre du château Nathria, le premier raid de la World of Warcraft: Shadowlands expansion.

Mais ceux qui préfèrent le contenu PvE ne reçoivent pas seulement le premier raid contre lequel ils se défendent. Avec la sortie vient la version Mythic +, apportant le mécanisme de donjon répétable à l’infini (tant que vous pouvez gérer le grind) pour les clés mythiques.

Ce contenu sortira le 8 décembre dans le cadre de la sortie de la saison 1, avec le premier affixe saisonnier de l’extension Shadowlands – plus à ce sujet plus tard. Tout d’abord, le matériel!

Si vous ne connaissez pas le mécanisme, les donjons Mythic + sont des donjons joués sur une version plus difficile de Mythic, la difficulté disponible la plus «difficile» pour les donjons. Cela ajoute une limite de temps, récompensant / punissant les joueurs en fonction du succès ou de l’échec à terminer le donjon pendant ce temps.

Cela ajoute également une difficulté considérable dans les statistiques – plus le niveau de clé est élevé, plus les ennemis sont améliorés, bien que les joueurs ne recevront aucun affaiblissement (malgré les affixes) quel que soit le niveau de la clé utilisée pour exécuter le donjon.

Les affixes, cependant, sont une autre histoire. Ces mécanismes ajoutent des traits spéciaux au donjon qui peuvent le transformer radicalement, rendant parfois même le donjon le plus facile indiciblement plus difficile. Ils peuvent ajouter plus de monstres, rendre les monstres plus puissants ou ajouter des effets complètement nouveaux à gérer.

L’équipement mythique varie en niveau de chute en fonction de la difficulté utilisée. À Mythic + 2, les gouttes seront de 187, un peu plus que les 184 donjons mythiques de base. Cependant, à Mythic 15, les largages sont de 210 – mieux que l’équipement normal de Nathria, pas aussi bon que l’équipement héroïque de Nathria.

Cependant, les donjons Mythique + donnent également un coffre au début de la semaine prochaine avec un objet aléatoire ajusté à la clé Mythique + la plus élevée que vous avez complétée. Cela peut aller jusqu’à 226 niveau d’objet pour un donjon Mythique + 15, ce qui le place à plus haute que tout ce qui peut être obtenu même dans le château de Nathria en difficulté héroïque.

L’équipement de Mythic Castle Nathria ira aussi haut que les 233 objets que Denathrius laisse tomber, de sorte que les mythiques actuels ne semblent pas remplacer les raids. Cela peut également nécessiter un examen plus approfondi au fur et à mesure que l’extension se poursuit et qu’un meilleur équipement est publié avec de nouveaux raids en 9.1, 9.2, etc.

Il y a de nouveaux affixes, de nouveaux donjons et, surtout, de nouveaux équipements, donc ce mardi va apporter la plus grande injection de contenu que les Shadowlands aient encore vue! Préparez-vous si vous prévoyez de vous attaquer au contenu de fin de partie – le niveau suivant arrive dans deux jours.