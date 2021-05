Shadow Warrior 3 enfin confirmé pour la sortie sur PS4 avec une nouvelle vidéo de gameplay

La série Shadow Warrior est un succès culte – techniquement pas les plus grands jeux du monde, mais appréciés des fans. Dans ce nouveau clip de gameplay, gracieuseté d’IGN, il est facile de comprendre pourquoi – Shadow Warrior 3 ressemble à un DOOM plus coloré ici, et nous pouvons certainement y participer.

Le seul vrai point d’interrogation qui pèse sur la dernière entrée concerne les plates-formes. Jusqu’à récemment, il n’était confirmé que pour PC. Cependant, cela a maintenant changé et le titre fera effectivement son chemin sur PlayStation 4, dans le courant de 2021.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, il semble que IGN a le scoop avec sa couverture IGN First, alors attendez-vous à voir de nouvelles vidéos et informations bientôt. Voulez-vous jouer à Shadow Warrior 3? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.