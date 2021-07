Shadow of the Tomb Raider patché pour exécuter 4K, 60fps sur PS5

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (PS4)

L'édition définitive comprend : Jeu complet avec 7 missions bonus, 5 tombes de défi Co-Op, copie numérique de la bande-son originale (compte de membre Square Enix requis pour échanger du contenu numérique), tous les équipements et compétences déjà publiés Survivre et s'épanouir dans l'endroit le plus meurtrier de la Terre : maîtriser un cadre de jungle impitoyable afin de survivre. Explorez des environnements sous-marins remplis de crevasses et de systèmes de tunnels profonds Ne font plus qu'un avec la jungle : surpassée en armes et en nombre, Lara doit utiliser la jungle à son avantage. Frapper soudainement et disparaître comme un jaguar, utiliser la boue comme camouflage, et faire peur aux ennemis pour semer le chaos Découvrir des tombes sombres et brutales : les tombes sont plus terrifiantes que jamais, nécessitant des techniques de traversée avancées pour les atteindre, et une fois à l'intérieur, elles sont remplies d'énigmes mortelles Découvrez l'histoire vivante : découvrez une ville cachée et explorez le plus grand espace central jamais trouvé dans un jeu Tomb Raider