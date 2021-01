Shadow Of The Tomb Raider est à gagner en janvier pour les membres PS Plus

La liste des jeux PS Plus de janvier a été récemment révélée sur PlayStationLa page Twitter de, qui comprend de nombreuses offres solides par l’aspect des choses. Si vous êtes un Pilleur de tombe fan, vous avez certainement de la chance car dans la liste se trouve Shadow of the Tomb Raider.

Cette suite de Rise of the Tomb Raider présente à nouveau l’emblématique Lara Croft, alors qu’elle tente de sauver le monde d’une apocalypse maya. Comme les précédentes tranches de ce redémarrage, les graphismes sont plus nets et le gameplay est beaucoup plus dynamique.

L’histoire et les éléments du puzzle brillent dans ce dernier chapitre de la vie antérieure de Lara, avant qu’elle ne devienne la Pilleur de tombe que les gens la connaissent et l’aiment pour aujourd’hui.

Le développeur a encore plus levé le rideau sur Lara en tant que protagoniste féminine, montrant un charme chaleureux qu’elle affichait avant de devoir s’adapter en un tueur mortel déterminé à sauver le monde.

Les séquences d’action cinématographiques maintiennent l’élan tout au long de la campagne principale du jeu. Ils se sentent comme un grand blockbuster que vous vivriez dans des films comme Indiana Jones et Trésor national.

La mission principale de Croft est de trouver un objet qui pourrait éventuellement sauver le monde de l’oubli, mais il existe d’autres thèmes remarquables qui vous permettent de rester investi, comme le motif de l’obsession. Couplé à l’histoire compétente, il y a beaucoup d’énigmes diverses à résoudre tout au long.

Ils posent vraiment tout un défi qui vous amènera à réfléchir soigneusement à la façon de procéder. Ensuite, les séquences de combat sont mélangées, bien qu’elles ne soient pas aussi présentes que dans les tranches précédentes.

De nombreux fans ont en fait apprécié ce changement de gameplay car c’est une pointe du chapeau par rapport aux jeux précédents de la série. Pourtant, le combat est compétent et vous donne beaucoup de travail.

Si vous êtes prêt pour la dernière grande aventure de Lara dans cette série particulière, alors utilisez votre abonnement PS Plus à bon escient en janvier et revendiquez Shadow of the Tomb Raider pour rien.

La liste des cadeaux de janvier ressemble à une gamme assez solide et c’est génial compte tenu du type d’année imprévisible de 2020. Au moins avec PS Plus, les membres savent toujours que de grands titres arrivent chaque mois. Ce programme d’adhésion continue d’être l’un des meilleurs moyens d’acquérir des jeux PS4 et cela ne semble pas changer à l’approche de 2021.