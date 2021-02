Shadow of Mordor: Warner Bros fait breveter son système « Nemesis »

Des rapports récents indiquent que Warner Bros a breveté le système « Némésis« Première mise en œuvre en »Ombre du Mordor« , Le premier volet de sa saga centré sur le monde de la » Terre du Milieu « développé par Productions Monolith et qui a été de nouveau mis en œuvre en « L’ombre de la guerre».

Cette fonctionnalité de jeu particulière a été accueillie positivement pour sa capacité à suivre les actions de l’utilisateur dans le jeu: victoires, défaites et autres confrontations que le joueur traverse au cours de son voyage contre les armées d’Orques.

Ce système permet aux Orcs de se souvenir des actions du joueur et de collaborer ensemble dans un système hiérarchique aux côtés d’autres groupes pour traquer et défier le joueur tout au long du jeu, ainsi que de collecter des capacités spéciales qui les rendent de plus en plus difficiles à battre.

Le brevet de Warner Bros serait liée à la demande réalisée en 2016, qui viserait à «breveter des méthodes de gestion des personnages non jouables et des centres de pouvoir dans les jeux informatiques basés sur des hiérarchies de personnages et des correspondances individuelles entre chaque marque ou rang de joueur et des événements impliquant des personnages non jouables ou des objets ».

Certains événements liés à l’environnement sont également répertoriés dans GooglePatents, y compris leur relation avec Warner Bros Entertainment Inc en 2019. Jusqu’à présent, ces brevets ont déjà été déposés, mais sont en attente d’approbation.

À la mi-2020, une rumeur serait rapportée via WCCFTech selon laquelle le prochain match de Homme chauve-souris développé par Warner Bros Montréal (et quelques mois plus tard, il serait annoncé comme « Chevaliers de Gotham« ) Compterait sur l’application de ce » système Nemesis « .

Avec le développement actuel de « L’héritage de Poudlard», Jeu inspiré de l’univers de Harry Potter, une autre franchise sous le contrôle de Warner Bros, La possibilité de mettre en œuvre ce système de gestion de l’ennemi dans ce titre a fait l’objet de rumeurs, même si jusqu’à présent elle n’a pas été confirmée.