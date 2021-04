« Shadow and bone »: qui sont les Grisha et comment utilisent-ils les amplificateurs

Depuis sa création le 23 avril 2021, « Ombre et os»(« Shadow and Bone »dans sa langue d’origine) a été positionné dans le Top 10 des productions les plus vues sur Netflix, entre autres, en raison du grand nombre de fans que possèdent les romans fantastiques de Leigh Bardugo et qui servent de base à les séries.

Pour ceux qui n’ont pas lu au moins un des livres, « Ombre et os« Et » Six of Crows « , ça pourrait être un peu difficile de comprendre le monde où se déroule l’histoire d’Alina, Mal et du général Kirigan. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons ici qui sont les Grisha et tout ce que vous devez savoir sur leur magie.

QUI SONT LES GRISHA?

Ce sont des personnes aux capacités extraordinaires, capables de manipuler la matière et l’énergie. Grâce à un test que chaque enfant passe, ils sont détectés et emmenés dans le petit palais pour se perfectionner et maîtriser leurs compétences.

Les Grisha appellent ce qu’ils font la Petite Science, c’est-à-dire que ce n’est pas de la magie. Il s’agit de la manipulation de la matière dans ses éléments les plus fondamentaux. Ils ne peuvent pas simplement évoquer des choses à partir de rien ou créer comme par magie quelque chose à partir de rien, ils sont basés sur les éléments avec lesquels ils ont une affinité de l’atmosphère et du milieu environnant. De plus, ils sont divisés en différents ordres:

LE CORPORALKI

Aussi connus sous le nom de l’Ordre des vivants et des morts, ils ont des pouvoirs qui se concentrent sur le corps et diffèrent entre les mortificateurs ou les guérisseurs. Les premiers ont la capacité d’endommager les organes et les cellules d’une personne et peuvent tout faire, qu’il s’agisse de ralentir le pouls d’une personne pour la calmer, d’extraire le souffle de ses poumons ou d’écraser le cœur d’une personne dans sa poitrine. Ils portent un kefta cramoisi avec une broderie noire sur les poignets.

Les guérisseurs peuvent soigner les blessures, ils portent également une robe rouge, mais avec des broderies grises. Il y a aussi les Makers, qui sont un type étrange de Corporaki, car ils ont la capacité de changer l’apparence d’une personne, de certaines imperfections physiques au camouflage d’un espion.

Genya Safin porte un kefta blanc parce qu’elle travaille dans le palais (Photo: Netflix)

L’ÉTHEREALKI

L’Ordre des Invocateurs peut manipuler les éléments naturels: ils peuvent être Gale, Inferni et Tidal Wave et donc dominer respectivement le vent, le feu et l’eau. Les premiers portent des keftas bleus avec des broderies d’argent, les seconds, des kefta bleus avec des broderies rouges, et les seconds, la même couleur de tunique avec des applications dans un bleu plus clair.

Dans ce groupe, il existe également des types extrêmement rares: Alina Starkov en tant que Summoner of the Sun et The Dark One en tant que Summoner of Shadows.

Alina appartient à l’ordre des invocateurs (Photo: Netflix)

LE MATERIALKI

L’ordre des fabricants peut modifier les matériaux composites tels que le métal, le verre, les textiles et les produits chimiques. Ils sont divisés en Durasts et Alkemi. Les premiers manipulent des solides tels que l’acier, la corecloth, les textiles et le verre, et portent des keftas violets avec des broderies grises, tandis que les seconds s’engagent dans des poisons et des poudres explosives, et se distinguent par leurs robes violettes avec du rouge.

LES AMPLIFICATEURS

Au « Ombre et os», Les amplificateurs sont des objets qui peuvent augmenter la puissance d’un Grisha et peuvent être trouvés sur les os, les dents, les écailles ou les cornes de certains animaux. De plus, étant très rare, tout le monde ne peut y accéder, car si le Grisha qui tue l’animal peut utiliser l’amplificateur, l’animal doit également choisir le Grisha.

Selon la légende, il existe trois amplificateurs créés par Ilya Morozova, également connu sous le nom de Sankt Ilya in Chains, l’un des Grisha les plus anciens et les plus puissants. Le premier est le collier Morozova, créé à partir des bois de cerf d’un cerf blanc antique et magique.

Le deuxième des amplis est le Sea Whip’s Fetter, créé à partir des écailles d’or de Rusalye, également connu sous le nom de fouet de mer, un magnifique serpent de mer qui, selon la légende, est un prince dragon maudit. Le dernier est le Firebird, mais vous n’en savez pas grand-chose.