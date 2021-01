Shadow and Bone: Premières images de la nouvelle série Netflix

En 2012, le premier volume de la trilogie «Ombre et os”Frappez les librairies pour devenir l’une des sagas fantastiques pour jeunes les plus vendues de la dernière décennie. Son écrivain, l’Américain Leigh Bardugo, deviendrait une référence dans le genre, gagnant des millions de fans à travers le monde, qui s’attendaient à voir les aventures d’Alina Starkov dans une adaptation en direct.

L’attente est terminée et Netflix a présenté quelques premières images de l’adaptation en format série du premier roman appartenant à la « Grayhaverse». L’annonce de la série aurait été réalisée en décembre dernier, et la plateforme anticiperait que cette production atteindra ses abonnés en avril 2021.

Ces images servent à donner une idée générale de ce à quoi ressembleront les personnages à l’écran. Jessie Mei Li sera Alina Starkov, l’héroïne de l’histoire. Ben Barnes C’est « The Darkling » / General Kirigan. Kit jeune c’est Jesper Fahey, Amita suman est Inej Ghafa, Freddy Carter est Kaz Brekker, Danielle Galligan est Nina Zenik, Skogman de Calahan est Matthais et Archie Renauz Ce sera Malven Oretsey.

Bardugo agit en tant que producteur exécutif de la production. Avec la publication des images, j’offrirais quelques détails sur ce que le « Grayhaverse»A offrir à tous ceux qui ne connaissent pas ce monde dans cette saison de huit épisodes, qui dureront une heure chacun.

« ‘Ombre et os‘se déroule dans un monde fantastique très différent. Pensez au Russie impériale, pas le Angleterre médiévale, portant des fusils au lieu d’épées larges. C’est une histoire de personnes à qui on a dit à quel point elles n’avaient pas d’importance et qui montrent qu’elles le font », a déclaré l’auteur dans un communiqué.

«Et ça a été incroyable de voir cette histoire prendre forme à une telle échelle épique, l’échelle, les batailles, la magie, mais aussi les relations entre les personnages. Ces images nous donnent juste un aperçu de ce qu’il y a dans l’histoire, un cartographe avec un don extraordinaire, les gens qui veulent l’utiliser, le traqueur qui fera tout pour la protéger, et l’équipe des impolis et des voleurs qui sont sur le point de causer. problèmes à tous ».

Les caractéristiques de la série Eric Heisserer en tant que showrunner. En plus de Bardugo, la série joue également le rôle de producteurs exécutifs avec Lee Toland Krieger (Aventures effrayantes de Sabrina), Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh barry à travers le sceau de 21 tours de divertissement et Pouya Shahbazian de Studios en boucle. Il a été confirmé que Krieger Il dirigera également un épisode de la série.

L’histoire se concentre sur Alina Sarkov, un jeune orphelin qui sert de soldat dans une nation hantée par une obscurité qui entoure ses frontières. Lorsqu’il sera révélé qu’elle possède un don clé pour la libération de son peuple, elle commencera sa formation dans l’armée magique, où elle devra faire des alliances dans son combat contre des ennemis inattendus.