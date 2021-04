« Shadow and bone »: où avez-vous vu avant les acteurs de la série Netflix

« Ombre et os»(« Shadow and Bone »dans sa langue d’origine) est une série fantastique de Netflix qui se déroule dans un monde divisé en deux par une énorme barrière d’obscurité perpétuelle, où des créatures artificielles dévorent quiconque ose traverser. Mais au milieu du chaos apparaît un espoir, Alina, une jeune soldat qui découvre un pouvoir qui pourrait enfin unir son pays.

Cependant, alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses conspirent contre elle. Les voyous, les voleurs, les meurtriers et les saints sont maintenant en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre.

La fiction développée par Eric Heisserer à partir de la collection de romans ‘Grishaverse’ de Leigh Bardugo a une distribution composée de Jessie Mei Li, Ben Barnes, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Daisy Head, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, entre autres. Mais d’où avez-vous vu ces acteurs « Ombre et os« ?

JESSIE MEI LI (ALINA STARKOV / THE SUN SUMMONER)

Jessie Mei Li est une actrice sino-anglaise de 25 ans qui, malgré le fait que dans « Ombre et os« Gagne son premier rôle majeur dans une série, elle est déjà apparue dans une production sur scène du National Theatre en 2019 de » All About Eve « . De plus, elle apparaîtra dans le prochain film «Last Night in Soho», avec Anya Taylor-Joy et Matt Smith.

Jessie Mei Li joue Alina Starkov dans « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

BEN BARNES (GÉNÉRAL KIRIGAN / THE DARKLING)

Auparavant, Ben Barnes est apparu dans des films tels que « Seventh Son », « Stardust », « The Chronicles of Narnia: Prince Caspian ». En outre, il a joué des rôles majeurs dans la série Netflix « The Punisher » et la première saison de « Westworld » de HBO.

En 2011, il participe à «Killing Bono», où il incarne Neil McCormick, un jeune homme qui rêve d’avoir un groupe de musique, même si pour cela il devra se battre avec l’ombre de la renommée de Bono, son compagnon d’enfance.

Ben Barnes joue le général Kirigan dans « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

ARCHIE RENAUX (MALYEN ‘MAL’ ORETSEV)

Archie Renaux est un acteur et mannequin britannique de 23 ans qui est apparu dans certaines émissions comme « Hanna » d’Amazon et « Gold Digger » de la BBC, qui a également présenté sa co-star Barnes.

Il a récemment joué dans le film Netflix «Voyagers», avec Colin Farrell et Lily-Rose Depp. Il apparaîtra également dans le très attendu film de super-héros « Morbius » et dans le thriller dystopique « Zero ».

Archie Renaux joue Malyen Oretsev dans « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

FREDDY CARTER (KAZ BREKKER / MAINS DIRTY)

Fredy Carter est un acteur britannique surtout connu pour avoir joué Jason Ripper dans la série Starz «Pennyworth» (2019) et le garçon d’écurie Pin Hawthorne dans la série Netflix «Free Rein». En 2019, il écrit et réalise son premier court métrage, n ° 89.

Freddy Carter joue Kaz Brekker dans « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

AMITA SUMAN (INEJ GHAFA / THE WRAITH)

Amita Suman est une actrice britannique de 23 ans née au Népal qui a déjà joué dans la série CW «The Outpost», où elle avait un rôle récurrent, et dans un épisode de 2018 de «Doctor Who».

Amita Suman joue Inej Ghafa dans « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

KIT YOUNG (JESPER FAHEY)

Kit Young est un acteur écossais et ougandais qui a principalement travaillé dans le théâtre. Il est apparu dans les productions du National Theatre Live de Julius Caesar et « A Midsummer Night’s Dream ». En outre, il fera partie du prochain film de Paul Feig, «L’école pour le bien et le mal», avec Charlize Theron, Kerry Washington et Michelle Yeoh.

Kit Young joue Jesper Fahey dans « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

DAISY HEAD (GENYA SAFIN)

Daisy Head est une actrice anglaise, surtout connue pour avoir joué Amy Stevenson dans la série BBC One « The Syndicate », et Grace Atwood dans la série « Freeform Guilt ». Il est également apparu dans les émissions « Harlots » et « Girlfriends » et dans le film de 2016 « Underworld: Blood Wars ».