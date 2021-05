« Shadow and Bone »: explication de la carte de « Shadow and Bone », lieux et royaumes

« Ombre et os«Se déroule à travers un monde fantastique complexe avec plusieurs pays et cultures, et bien que le spectacle ne soit pas aussi profond dans l’explication de la géographie du monde, les livres de Grishaverse expliquent la carte en détail. Le spectacle est basé sur la trilogie Grisha et les livres « Six of Crows » de Leigh Bardugo.

C’est lui qui a construit un fantasme du second monde en expansion avec ses propres fondements politiques et culturels, puisant des influences de personnes et de lieux réels. Alors que la plupart de la série se déroule dans Ravka, maison de Alina Starkov, l’histoire dévie ou touche également les autres pays de la carte et met en scène des personnages de diverses cultures du monde.

La situation de Ravka il est également plus compliqué en raison de Pli de l’ombre à travers le pays, la menace imminente qui Alina pourrait détruire pour toujours avec son nouveau pouvoir comme Invocateur du soleil. Une grande partie de l’intrigue de « Ombre et os« tourne autour de la longue guerre de Ravka avec Fjerda Oui Shu han.

Cependant, les personnages de « Six des corbeaux » viens de Kertch, et d’autres pays sont mentionnés comme la patrie ou les voies d’évacuation des nombreux personnages de « Ombre et os ». Alors que le spectacle a souvent peu de repères pour cartographier les lieux et les cultures dans son monde, rebondissant rapidement d’un pays à l’autre, les livres de Grayhaverse peut remplir ces informations pour les téléspectateurs qui n’ont pas lu les livres de « Ombre et os« .

EXPLICATION DE LA CARTE «OMBRE ET OS»

Ravka

Localisation de Ravka sur la carte Grishaverse. (Photo: Leigh Bardugo)

Ravka, la scène principale de « Ombre et os », est une monarchie située entre Fjerda Oui Shu han, et les trois nations sont depuis longtemps en guerre le long de leurs frontières en constante évolution. Ravka a deux armées: la première armée, composée de soldats ordinaires, et la deuxième armée, les forces de Grisha dirigé par le Général Kirigan.

Les Grisha Ils sont l’équivalent des utilisateurs de magie de la série, bien que leurs capacités soient enracinées dans la science au niveau moléculaire. La capitale de la nation est Vous haut, où la résidence du Grand Palace de la famille royale, résidence et terrain d’entraînement du Petit Palais de la Seconde Armée.

Leigh Bardugo était basé sur le Russie tsariste du siècle XVIII pour de nombreux aspects de la politique, de la culture, de la langue et de l’esthétique Ravka. Ravka Il abrite la plupart des Grisha, qui sont généralement découverts en tant qu’enfants par les testeurs de Grisha qui voyagent et sont emmenés au petit palais pour s’entraîner en tant que membres de la deuxième armée. Grisha a été persécuté en Ravka dans le passé, mais sont maintenant considérés comme des membres d’élite de la société en raison de leur importance en tant que soldats dans les guerres de Ravka.

Fjerda

Localisation de Fjerda sur la carte de Grishaverse. (Photo: Leigh Bardugo)

Fjerda est la nation gelée au nord de Ravka, basé sur Scandinavie. Les fjerdanos crois ça Grisha Ce sont de dangereuses sorcières et ils envoient leurs soldats chasseurs de sorcières, appelés Drüskelle, capturer Grisha et les livrer à Fjerda pour son procès et son exécution. Beaucoup de Drüskelle, Quoi Matthias Helvar, ils en sont venus à détester le Grisha en raison de la guerre amère de Fjerda avec la deuxième armée de Ravka, mais aussi parce que pendant des générations on leur a dit que Grisha ils étaient alliés avec des démons et rien que des abominations.

La capitale de Fjerda c’est Djerholm, où se trouve le siège de la noblesse, la patinoire. La patinoire est une étape importante dans « Six des corbeaux », car Kaz Brekker et les Corbeaux ont été engagés pour effectuer un vol à la forteresse de Fjerdan. Les Fjerdans adorent le dieu Djel, qui, selon eux, a construit la patinoire et travaille à travers les frênes, qui sont sacrés pour les Fjerdans.

Les fjerdans ils sont généralement enterrés dans les racines d’un frêne selon la coutume religieuse. La société de Fjerdan elle a également des traditions strictes sur les rôles de genre et les fréquentations. Les femmes restent à la maison tandis que les hommes occupent des rôles publics dans la société, et les femmes sont censées être sobres et modestes, c’est pourquoi Matthias trouve d’abord l’impétueux Ravkan Nina Zenik.

Shu han

Localisation de Shu Han sur la carte Grishaverse. (Photo: Leigh Bardugo)

Shu han est la nation au sud de Ravka, un pays voué au progrès scientifique et technologique. Le nom de Shu han est tiré d’un état historique chinois réel, et Bardugo était basé sur Chine Oui Mongolie comme une influence pour Shu. Dans le programme, Alina Starkov c’est la moitié Shu, qui la marque comme l’ennemie de Ravka en raison de la guerre entre les deux pays.

Shu han est séparé de Ravka par une chaîne de montagnes, qui a empêché Ravka attaque à la frontière, mais elle est reliée à l’île de Kertch à travers les ponts terrestres. Le pays est une monarchie matriarcale, dirigée par une reine. Les Shu sont une source commune de percées révolutionnaires dans le monde, comme la drogue addictive jurda parem au Six des corbeaux qui augmente la puissance de Grisha.

Cependant, il existe des raisons potentiellement plus sombres pour ses prouesses scientifiques et technologiques. Le gouvernement de Ravkan a accusé le Shu de traitement inhumain de son Grisha, y compris l’expérimentation et la dissection Grisha pour trouver la source de sa magie et de son pouvoir.

Kertch

Localisation de Kertch sur la carte de Grishaverse. (Photo: Leigh Bardugo)

La nation insulaire de Kertch c’est la maison de Kaz Brekker et les Corbeaux, qui luttent pour le contrôle de la pègre criminelle de leur capitale, Ketterdam. Kertch n’a pas pris parti dans la guerre entre Ravka, Fjerda Oui Shu han, puisque la culture de Kertch valoriser l’argent et le commerce avant tout. Les colonies du sud, la terre au sud de Novyi Zem, appartiennent également actuellement à Kertch.

Les Kertch ils adorent Ghezen, le dieu du commerce et du commerce, et considérait le travail et le commerce comme une forme de culte. Le principal lieu de culte de Ketterdam C’est l’Église de la Troc, construit en forme de main de Ghezen. Bien que l’esclavage soit techniquement illégal en Kertch, les esclavagistes vendent encore des gens aux riches marchands de Kertch en vertu de contrats prédateurs qui les lient à un commerçant jusqu’à ce que leur dette soit payée.

Une personne sans contrat peut également proposer son propre contrat aux enchères à Kertch. Kertch Il a plusieurs parallèles historiques réels sur lesquels il est basé, y compris le République hollandaise du siècle XVIII, New York, Las Vegas et le Londres victorienne.

Novyi Zem

Localisation de Novyi Zem sur la carte de Grishaverse. (Photo: Leigh Bardugo)

Novyi Zem est une grande nation de l’autre côté de la carte de Ravka Oui Fjerda, situé entre les colonies de Au sud de Kertch et la Île errante. Il est basé sur des colonies historiques telles que États Unis Oui Australie. La séparation du vaste Vraie mer A gardé Novyi Zem hors du conflit à l’autre bout du monde, ce qui lui a permis de prospérer avec une nation de gens durs mais qui travaillent dur.

En tant que pays jeune et dynamique avec une vaste frontière, Novyi Zem est devenu un refuge pour ceux qui fuient la guerre et les persécutés, y compris Grisha. Les Zéméni sont connus pour cultiver jurda, un stimulant inoffensif. Jesper Fahey, le tireur d’élite des Corbeaux, vient de Novyi Zem.

L’île errante

Localisation de l’île errante sur la carte de Grishaverse. (Photo: Leigh Bardugo)

La Île errante il est situé au nord de Novyi Zem, de l’autre côté du perfide passage maritime de Route de l’os depuis Fjerda. Il est basé en Irlande et son peuple, connu sous le nom de Kaelish, est généralement pâle et rousse. Pekka Rollins, l’ennemi de Kaz Brekker dans le monde souterrain de Ketterdam, provient à l’origine du Île errante, comme le père de Jesper.

On sait peu de choses sur la Île errante par rapport à d’autres endroits dans Grayhaversesauf qu’il est censé être dirigé par un commandant militaire et des rumeurs selon lesquelles le Kaelish considérez le sang de Grisha comme une panacée médicale et ils tuent Grisha pour son sang précieux. « Ombre et os » se déroule dans un monde vaste et complexe, et les saisons à venir exploreront davantage la carte de Grayhaverse.