Shadow and Bone commence la production de la saison 2, Netflix révèle de nouveaux membres de la distribution

La production a officiellement commencé sur la deuxième saison de Ombre et os. Parallèlement à l’annonce que de nouveaux épisodes sont officiellement en cours, Netflix a également révélé que quatre nouveaux noms ont été ajoutés au casting. Alors que Danielle Galligan, Daisy Head et Calahan Skogman ont été promus au rang des habitués de la série, Anna Leong Brophy, Lewis Tan, Patrick Gibson et Jack Wolfe rejoignent le casting.

Il a été annoncé précédemment que la série Ombre et os, basé sur les romans Grishaverse à succès mondial de Leigh Bardugo, avait été renouvelé pour une deuxième saison. Avec la production qui avance, Bola Ogun, Laura Belsey, Karen Gaviola et Mairzee Almas dirigeront cette saison. Shawn Levy, Josh Barry, Dan Levine et Dan Cohen sont également producteurs exécutifs pour 21 Laps Entertainment aux côtés de Pouya Shahbazian pour Loom Studios et Shelley Meals.

Le synopsis de la saison 1 se lit comme suit: « Basé sur les romans Grishaverse les plus vendus dans le monde de Leigh Bardugo, Ombre et os nous trouve dans un monde déchiré par la guerre où la modeste soldate et orpheline Alina Starkov vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé pour libérer son pays. Avec la menace monstrueuse du Shadow Fold qui se profile, Alina est arrachée à tout ce qu’elle sait pour s’entraîner dans le cadre d’une armée d’élite de soldats magiques connue sous le nom de Grisha. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, elle découvre que les alliés et les ennemis peuvent être une seule et même chose et que rien dans ce monde somptueux n’est ce qu’il semble. Il y a des forces dangereuses en jeu, y compris une équipe de criminels charismatiques, et il faudra plus que de la magie pour survivre. »





Comment le nouveau casting de personnages jouera-t-il dans la deuxième saison?





Le nouveau casting comprend Anna Leong Brophy (Retour, Traces) comme Tamar Kir-Bataar; Patrick Gibson (La porte portative, L’OA) comme Nikolai Lantsov; Lewis Tan (Combat mortel, Assassins Wu) en tant que Tolya Yul-Bataar ; et Jack Wolf (La flûte magique, Le sorceleur) comme Wylan Hendricks. Les membres de la distribution de retour qui sont devenus des habitués de la série sont Danielle Galligan dans le rôle de Nina Zenik; Daisy Head dans le rôle de Genya Safin; et Calahan Skogman dans le rôle de Matthias Helvar. L’émission met également en vedette Ben Barnes, Amita Suman, Julian Kostov, Jessie Mei Li, Freddy Carter, Sujaya Dasgupta, Kit Young, Dean Lennox Kelly et Archie Renaux.

De là où l’auteur voulait aller dans la saison 2, Leigh Bardugo avait précédemment déclaré à Collider: « Je veux dire, pour moi, le gros truc, je veux voir Sturmhond, le corsaire. Je veux voir Wylan, qui est le seul pro que nous faisons ‘ t voir dans la saison 1. J’adorerais voir Tolya et Tamar. Le problème de voir vos personnages animés par des acteurs fabuleux, c’est que cela vous rend très gourmand, et je serais ravi de voir qui nous pourrions trouver pour jouer des rôles assez difficiles. »





Bardugo a ajouté: « Il y a tellement d’histoires. Et je ressens beaucoup de soulagement parce que je viens de sortir Règle des loups, qui est un adieu pour l’instant au Grishaverse. Il y a de fortes chances que j’écrive d’autres livres de Grishaverse à l’avenir, mais si je ne le fais pas, j’ai l’impression d’avoir lié les scénarios d’une manière qui me donne beaucoup de paix, de sorte que les auteurs du le spectacle peut être libre d’être audacieux et audacieux là où il veut amener les histoires. Il y a beaucoup de matériel pour eux, s’ils le désirent. »

Ombre et os la saison 1 est diffusée sur Netflix. On ne sait pas encore quand la saison 2 arrivera.





