« Shadow and Bone » aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Shadow and Bone » (« Shadow and Bone » dans sa langue d’origine) première sur Netflix seulement le jeudi 16 mars 2023, mais les fans de fiction basée sur les romans à succès « Grishaverse » de Leigh Bardugo réclament déjà un troisième volet.

Dans les huit premiers épisodes du drame fantastique d’Eric Heisserer, Alina Starkov, une cartographe orpheline dotée d’un pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin de son monde dévasté, affronte des forces obscures.

Alors que dans le deuxième volet, après avoir fui leur affrontement avec Kirigan, Alina et Mal prennent des décisions déchirantes, rencontrent de nouveaux alliés et poursuivent leur recherche d’autres amplificateurs mythiques. Ensuite, Y aura-t-il la saison 3 de « ombre et os” ?

« SHADOW AND BONE », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce concernant l’avenir du drame fantastique qui suit l’Invocateur du Soleil dans sa recherche des amplificateurs pour obtenir suffisamment de puissance pour détruire les ombres et leur créateur, cependant, le dernier chapitre du deuxième opus laisse la voie préparée à un nouveau lot d’épisodes.

De plus, il est important de considérer que le « Grishaverse » a sept livres principauxqui comprend la trilogie «ombre et os», la duologie « Six of Crows » et la duologie « The Marked King ».

Bien que la série Netflix mélange les événements des sept romans dans les deux premiers épisodes de la série mettant en vedette Jessie Mei Li, Ben Barnes et Archie Renaux, au moins une saison supplémentaire est nécessaire pour terminer l’histoire.

En fait, le showrunner Eric Heisserer avait précédemment déclaré à Collider qu’il avait toujours eu un « plan de trois saisons » pour le programme. Pendant ce temps, l’auteur Leigh Bardugo a avoué à Inverse que «J’adorerais nous voir avoir encore cinq saisons”.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

Qu’adviendra-t-il d’Alina dans la troisième saison de « Shadow and Bone » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « OMBRE ET OS » ?

La deuxième saison de « Shadow and Bone » est disponible sur Netflix à partir du 16 mars 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.