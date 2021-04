« Shadow and bone » aura la saison 2 sur Netflix?

«Sombra y Hueso» («Shadow and Bone» dans sa langue originale) est une série fantastique développée par Eric Heisserer à partir de la collection de romans «Grishaverse» de Leigh Bardugo. La fiction de Netflix raconte deux histoires dans la même chronologie, « Shadow and Bone » et « Six of Crows ».

Selon le synopsis, «Dans un monde divisé en deux par une immense barrière d’obscurité perpétuelle, où des créatures artificielles se régalent de chair humaine, une jeune soldat découvre un pouvoir qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les meurtriers et les saints sont maintenant en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre.

La photographie principale de la première saison a commencé dans et autour de Budapest, en Hongrie, en octobre 2019 et s’est terminée à la fin de février 2020. De plus, des tournages supplémentaires ont été réalisés à Vancouver.

Les huit premiers chapitres de « Ombre et os« Première en Netflix seulement le vendredi 23 avril 2021, mais les utilisateurs de la plateforme et les fans de l’histoire demandent déjà un deuxième versement.

« SHADOW AND BONE » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Selon un rapport de What’s on Netflix, le géant du streaming a commandé une deuxième saison de la série fantastique avant même la première du premier opus. Mais jusqu’à présent, la plateforme n’a pas confirmé la nouvelle.

Cependant, étant donné que la fiction est basée sur la saga de livres Leigh Bardugo, qui a une grande base de fans et a au moins quatre autres livres ‘Grishaverse’, il y a de fortes chances que « Ombre et osObtenez une nouvelle livraison.

Aussi, apparemment, dans le dernier chapitre, où Kirigan démontre l’étendue des pouvoirs d’Alina et les corbeaux rencontrent un passager clandestin lors d’une tâche de vie ou de mort, tout est prêt pour une deuxième saison de la série de Netflix.

Selon la description du deuxième livre: «Le Darkling est plus déterminé que jamais à récupérer la magie d’Alina et à l’utiliser pour prendre le trône de Ravkan. N’ayant nulle part où se tourner, Alina fait appel à un corsaire infâme et entreprend de diriger Grisha.Mais alors que la vérité sur le destin d’Alina se dévoile, elle plonge plus profondément dans le jeu mortel de magie interdite de Darkling, et plus loin de son humanité. Pour sauver son pays, Alina devra choisir entre son pouvoir et l’amour qu’elle pensait toujours être son refuge. Aucune victoire ne peut venir sans sacrifice, et elle seule peut affronter la tempête à venir ».

Qu’arrivera-t-il à Alina Starkov dans la deuxième saison de « Shadow and Bone »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «SHADOW AND BONE» SORTIRERA-T-ELLE?

La deuxième saison de « Ombre et os« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.