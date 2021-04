« Shadow and bone », acteurs et personnages: qui est qui dans la nouvelle série fantastique de Netflix

« Ombre et os« , original de Netflix est l’une des séries télévisées les plus attendues de 2021. C’est l’adaptation à gros budget des livres fantastiques pour jeunes adultes de l’auteur Leigh Bardugo, elle a certainement le potentiel d’être un énorme succès pour la plateforme de streaming.

Les oeuvres de Bardugo Ils ont une base de fans dédiée, et ils sont également remplis d’articles qui plairont à ceux qui n’ont jamais lu les livres, y compris la magie, des aventures audacieuses et des personnages mémorables. « Ombre et os« adapte non pas un, mais deux de la série de Bardugo situé dans le même monde connu sous le nom de Grayhaverse (nommé d’après le Grisha de l’univers, qui a des pouvoirs magiques).

La trilogie « Ombre et os« suit une orpheline dont le pouvoir peut être la clé pour libérer son pays d’origine des ténèbres. La duologie de « Six des corbeaux » se concentre sur un groupe de criminels charismatiques qui effectuent un braquage impossible. Le showrunner Eric Heisserer a consolidé les deux séries de Grayhaverse dans une histoire interconnectée en « Ombre et os ».

Cela signifie que les fans des livres verront du contenu complètement nouveau, y compris les histoires des personnages qui apparaissent dans « Six des corbeaux », qui a lieu après « Ombre et os« . Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les acteurs et les personnages de la série Netflix et ce à quoi les téléspectateurs doivent s’attendre Grayhaverse.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SHADOW AND BONE »

1. Jessie Mei Li comme Alina Starkov

Jessica Mei Li, née le 27 août 1995 est une actrice anglaise. Elle joue Alina Starkov dans la série fantastique de Netflix « Shadow and Bone ». (Photo: Netflix)

Alina Starkov est cartographe dans le Première armée de Ravka, composé de citoyens ordinaires. Il a grandi dans un orphelinat après la mort de ses parents et son plus proche confident est son meilleur ami. Tort. Alina Il déclenche les événements de la série lorsqu’il utilise son pouvoir caché et rare pour invoquer la lumière pour la première fois.

« Ombre et os » est le premier rôle important de Mei Li Dans un programme télévisé. L’actrice sino-anglaise de 25 ans précédemment apparu dans une production théâtrale en direct du Théâtre national de 2019 de « Tout à propos d’Eve « . Elle apparaîtra dans le prochain film « La nuit dernière à Soho « , co-vedette Anya Taylor-Joy Oui Matt Smith.

2. Ben Barnes en tant que général Kirigan

Ben Barnes, né le 20 août 1981 est un acteur et chanteur anglais. Il est surtout connu pour ses rôles de prince Caspian dans « The Chronicles of Narnia », Billy Russo sur « The Punisher » et The Darkling sur la série Netflix « Shadow and Bone ». (Photo: Netflix)

Le général Kirigan est le chef de la Deuxième armée de Ravka. Dirigez une armée composée de Grisha, ou des personnes ayant des capacités spéciales. Kirigan a un intérêt particulier pour Alina après la révélation de ses pouvoirs, car sa capacité à invoquer la lumière du soleil est très rare.

Ben Barnes, le visage le plus reconnu de la distribution, a beaucoup d’expérience avec les adaptations de romans fantastiques. Il est déjà apparu dans les films « Septième fils « , » Stardust « , « Les Chroniques de Narnia: Prince Caspian ». Il a également eu des rôles importants dans la série de Netflix « Le punisseur » et la première saison de « Westworld » de HBO. Barnes est en fait un fan casting populaire pour un personnage des livres nommés « Darkling ».

3. Archie Renaux comme Mal Oretsev

Archie James Beale, né le 22 novembre 1997, connu professionnellement sous le nom d’Archie Renaux, est un acteur et mannequin anglais. Il joue dans la série Netflix Shadow and Bone. (Photo: Netflix)

Malyen Oretsev, qui s’appelle Tort, elle est la meilleure amie de Alina. Il est également membre de la Première armée de Ravka avec Alina, mais c’est un soldat et un traqueur talentueux. Dans le livre, ils se séparent une fois que le pouvoir de Alina Et au fur et à mesure que vous faites votre propre voyage, vous constatez que vous avez des sentiments pour Alina.

Renaux, Acteur et mannequin britannique de 23 ans, a déjà participé à quelques émissions de télévision, notamment «Hanna» de Amazone Oui « Chercheur d’or » de la BBC, dans lequel sa co-star Barnes apparaît également. Son apparition la plus récente est le film de Netflix « Voyagers », co-vedette Colin Farrell Oui Lily-rose depp. Il apparaîtra également dans le film de super-héros très attendu. «Morbius» et dans le thriller dystopique Zéro.

4. Freddy Carter comme Kaz Brekker

Freddy Carter est un acteur anglais. Il joue Kaz Brekker dans la série fantastique de Netflix « Shadow and Bone ». De 2017 à 2019, il a joué Pin Hawthorne dans la série dramatique Netflix «Free Rein». (Photo: Netflix)

Kaz Brekker est le chef de la Lie, un gang de premier plan dans la ville de Ketterdam au Ravka. Un personnage principal de la duologie « Six des corbeaux » de Bardugo, qui est devenue étroitement liée à la trilogie « Ombre et os » dans l’émission, il est connu pour faire n’importe quel travail, ce qui lui a valu le surnom de « Mains sales ».

Puisard est un acteur britannique surtout connu pour jouer Jason Ripper dans la série de Starz Pennyworth et le garçon d’écurie Épingle Hawthorne dans la série de Netflix « Free Rein ». Fait amusant, son premier crédit de IMDb est venu de jouer un soldat dans « Wonder Woman « de 2017.

5. Amita Suman comme Inej Ghafa

Amita Suman, née le 19 juillet 1997, est une actrice britannique née au Népal. Elle joue Inej Ghafa dans la série Netflix « Shadow and Bone ». Elle a eu un rôle récurrent en tant que Naya dans la série CW « The Outpost ». (Photo: Netflix)

Inej Ghafa Il est un espion et un membre de la Lie avec Kaz Oui Jesper. Il a grandi dans une famille d’acrobates marcheurs, jouant avec eux et marchant sur la corde raide. Vers l’âge de 14 ans, elle a été capturée et forcée de travailler comme femme de ménage jusqu’à sa rencontre. Kaz, qui l’a libérée et lui a offert une place dans l’écume.

Ghafa, une actrice britannique née en Népal 23, précédemment apparu sur la série Le CW « L’avant-poste » et dans un épisode de « Docteur Who » de 2018.

6. Kit Young en tant que Jesper Fahey

Christopher William « Kit » Young, né le 24 octobre 1994 est un acteur anglais. Il joue Jesper Fahey dans la série fantastique de Netflix « Shadow and Bone ». (Photo: Netflix)

Jesper Fahey, un autre membre de la Lie, est un tireur d’élite qui fait équipe avec Kaz et Inej. C’est aussi un Grisha Quoi Alina, bien qu’il ait des capacités différentes.

Jeune est un acteur écossais et ougandais qui a principalement travaillé dans le théâtre. Il est apparu dans des productions de Théâtre national En direct de Jules César Y « Le rêve d’une nuit d’été « . Il apparaîtra également dans le prochain film de Paul Feig, « L’école du bien et du mal « , co-vedette Charlize Theron, Kerry Washington Oui Michelle Yeoh.

7. Daisy Head dans le rôle de Genya Safin

Daisy May Head, née le 7 mars 1991 est une actrice anglaise. Elle a joué Grace dans la série dramatique américaine «Guilt», Amy Stevenson dans le drame de la BBC «One The Syndicate» et Kate Bottomley dans la troisième saison de la série Hulu «Harlots». (Photo: Netflix)

Genya il est tailleur au palais royal de Ravka, où il habite depuis l’âge de cinq ans. Quand il arrive Alina, Genya l’habille et la prépare à rencontrer le roi de Ravka. Ils deviennent aussi des confidents.

Diriger est une actrice anglaise qui est apparue dans les émissions « Les prostituées « , « Le Syndicat » Oui « Copines ». Il est également apparu dans le film « Underworld: Blood Wars « du 2016.

8. Calahan Skogman dans le rôle de Matthais Helvar

Calahan Skogman est un acteur et scénariste originaire de Green Bay, Wisconsin. (Photo: Netflix)

Helvar est un soldat de Fjerda, un pays en guerre avec Ravka. C’est un Drüskelle, un saint soldat qui chasse Grisha pour le procès et l’exécution, affirmant que Grisha c’est démoniaque et maléfique. Dans le livre, il est sur un navire qui avait un Grisha appelé Fille, quand il y a un naufrage. Lui et Fille finissent par voyager ensemble à travers Ravka.

Skogman C’est un acteur américain, né en Wisconsin et j’ai un MFA dans l’exécution du Université de Californie du Sud. « Ombre et os » c’est sa première grande émission de télévision; Il est déjà apparu dans des courts métrages et dans le film « Marionnette de sang » du 2019.