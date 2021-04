« Shadow and Bone 2 » sur Netflix: quand la saison 2 sortira-t-elle

La fin de la première saison de « Ombre et os»(« Shadow and Bone »dans sa langue d’origine), la série Netflix basée sur la collection de romans« Grishaverse »de Leigh Bardugo, a laissé la voie préparée pour une deuxième tranche, et bien que What’s on Netflix ait souligné que le géant du streaming a commandé un deuxième lot d’épisodes, la plateforme n’a pas encore confirmé la nouvelle.

Étant donné que la saga de livres de Leigh Bardugo a une grande base de fans et a au moins quatre autres livres « Grishaverse », « Shadow and Bone » aura très probablement un nouvel opus.

Aussi, à la fin de la première saison de « Ombre et osKirigan utilise le pouvoir d’Alina pour détruire Novokribirsk, mais l’Invocateur du Soleil parvient à se libérer avec l’aide des Corbeaux et de Mal. Bien que ce dernier lui tire dessus à plusieurs reprises et regarde un Volcra l’emmener, le Dark One n’est pas mort., en fait sort de l’Ombre avec deux créatures des ténèbres.

En revanche, Alina, Mal, Inej, Kaz et Jesper se dirigent vers Ketterdam dans le même bateau. Pour que les Corbeaux ne reviennent pas les mains vides, l’Invocateur lui tend le précieux collier. Pendant ce temps, Zoya retourne à Novokribirsk pour voir si sa famille est toujours en vie après l’attaque du Dark One.

Kirigan a utilisé le pouvoir d’Alina pour détruire Novokribirsk (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «SHADOW AND BONE» SORTIRERA-T-ELLE?

La deuxième saison de « Ombre et os« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming à la mi-2022 ou quelques mois plus tard.

Tout dépendra du renouvellement de la série, du début du tournage des nouveaux chapitres et des complications qui pourraient survenir lors du tournage en raison de la pandémie de coronavirus.

Le premier opus de « Ombre et os»A été tourné dans et autour de Budapest, et c’était compliqué sur le plan logistique avant même que la crise sanitaire mondiale ne mette un terme à un certain nombre de productions. Cela a ajouté au fait que les séries les plus importantes prennent au moins 18 mois pour créer de nouvelles saisons, le deuxième lot d’épisodes pourrait être retardé jusqu’à la fin de 2022 ou au début de 2023.

Combien d’épisodes la deuxième saison de « Shadow and Bone » aura-t-elle? (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «SHADOW AND BONE»?

Alina, Mal, Kaz, Inej, Jesper et Zoya parviennent à échapper à l’Ombre, mais ils n’ont plus à faire face à des problèmes pour le moment. Après cette attaque, non seulement le Dark One poursuivra l’invocateur et le Grisha. Quel est le plan de Kirigan? Que signifie l’apparence de vos monstres? Alina et Mal resteront-ils à Ketterdam? Inej sera-t-il enfin libre? Alina peut-elle détruire l’Ombre?

Selon la description du deuxième livre: «Le Darkling est plus déterminé que jamais à récupérer la magie d’Alina et à l’utiliser pour prendre le trône de Ravkan. N’ayant nulle part où se tourner, Alina fait appel à un corsaire infâme et entreprend de diriger Grisha.Mais alors que la vérité sur le destin d’Alina se dévoile, elle plonge plus profondément dans le jeu mortel de magie interdite de Darkling, et plus loin de son humanité. Pour sauver son pays, Alina devra choisir entre son pouvoir et l’amour qu’elle pensait toujours être son refuge. Aucune victoire ne peut venir sans sacrifice, et elle seule peut affronter la tempête à venir ».