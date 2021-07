Sha’Carri Richardson revient sous les projecteurs dans une nouvelle publicité signée Kanye West

Sha’Carri Richardson ne peut pas être avec l’équipe américaine aux Jeux olympiques cette semaine, mais cela ne veut pas dire que les fans de la star de la piste ne pourront pas la voir briller.

Au moment où la compétition démarre à Tokyo, Richardson revient sous les projecteurs, près de trois semaines après qu’un test antidopage raté l’ait exclue du grand événement.

Beats by Dre a publié une nouvelle publicité mettant en vedette Richardson mardi soir, et les visuels luxuriants sont réglés sur une nouvelle chanson de Kanye West, qui a également édité le morceau d’une minute.

Le clip s’ouvre sur une photo de l’athlète sur les starting-blocks. La scène nocturne la coupe dans son échauffement, puis elle met ses mains ensemble et regarde vers le haut dans la lueur des lumières vives du champ.

En rapport

À ce moment-là, les paroles de « No Child Left Behind », un morceau de l’album à paraître bientôt de West, « Donda », correspondent à sa position de prière, répétant la phrase « Il a fait des miracles sur moi ».

Soudain, les visuels reviennent au début, montrant cette fois Richardson alors qu’elle lance les blocs de départ dans une course. C’est à ce moment-là que le slogan clignote sur l’écran : « Vivez votre vérité ».

Tout au long de la courte vidéo, on peut la voir porter les nouveaux Beats Studio Buds, bien qu’il n’y ait aucune mention de la marque jusqu’à ce que le nom du produit clignote à l’écran dans les dernières secondes.

En rapport

Richardson s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo après avoir couru le 100 mètres en 10,86 secondes lors des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis, mais après avoir obtenu sa place dans les jeux, elle a été testée positive pour le THC, le produit chimique trouvé dans la marijuana.

Je suis humain – Sha’Carri Richardson (@itskerrii) 1 juillet 2021

La nouvelle est tombée le 1er juillet et le lendemain, l’Agence antidopage des États-Unis a déclaré que Richardson avait « accepté une suspension d’un mois », la laissant hors de la compétition dans laquelle beaucoup la considéraient comme une favorite.

Sha’Carri Richardson après avoir remporté la finale du 100 mètres lors de la deuxième journée des essais de l’équipe olympique américaine d’athlétisme 2020 à Hayward Field le 19 juin 2021 à Eugene, Oregon. Patrick Smith / Getty Images

Dans une interview avec 45secondes.fr, elle a expliqué les résultats de ses tests, affirmant que la mort de sa mère biologique, survenue une semaine avant les essais, était un événement « déclenchant » qui l’a laissée dans « un état de panique émotionnelle ».

Mais même si elle faisait face à des conséquences qui dévasteraient n’importe quel athlète, elle a montré son esprit optimiste, notant en outre: «Ce n’est qu’un match. J’ai 21 ans. Je suis très jeune. Contrairement à la plupart, il me reste beaucoup de jeux pour concourir, et j’ai beaucoup de talent qui me soutient, car tout ce que je fais vient de moi naturellement : pas de stéroïdes. … Une fois ma sanction levée, je serai de retour et prêt à concourir.

Richardson a partagé la nouvelle publicité sur son Instagram mardi soir, écrivant à côté: « Il y aura des hauts et des bas dans la vie, mais il est important de se rappeler de COURIR VOTRE PROPRE COURSE. » Elle a ensuite annoncé qu' »une autre publicité et une autre nouvelle chanson de Ye » sortiraient le lendemain.

Le 10e album studio solo de Kanye West, « Donda », sortira vendredi.