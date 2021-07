Sexy Beasts Saison 2: Date de sortie, hôte et distribution

– Publicité –



« Sexy Beasts » est une série de rencontres Netflix avec un concept unique. C’est une émission qui encourage les gens à se connaître, quelle que soit leur apparence. Chaque épisode présente une seule personne qui a un rendez-vous avec trois personnes. Cependant, ils sont toujours couverts de maquillage prothétique. Une fois que la personne a choisi son partenaire, son maquillage est retiré pour révéler son vrai visage. Cette émission de téléréalité est une rediffusion de la série britannique, diffusée à l’origine sur BBC Three en 2014.

La série Netflix est sortie pour la première fois en juillet 2021. Elle a été comparée à d’autres émissions populaires comme « Love Is Blind » ou « The Masked Singer ». L’aspect comique de la série la rend encore plus divertissante. Le maquillage prothétique est un point culminant, d’autant plus qu’il met en valeur le travail de maquilleurs incroyablement qualifiés qui ont travaillé sur des films à méga-budget tels que ‘Mission impossible‘ et ‘La théorie du tout.’ Vous vous demandez si l’émission de télé-réalité divertissante sera de retour pour sa deuxième sortie ?

Sexy Beasts Saison 2 : Date de sortie

Simon Welton, le créateur de la série, a confirmé que des épisodes supplémentaires seront publiés plus tard dans l’année. Cependant, il ne nous a pas donné de date précise. La saison 2 pourrait débuter plus tard cet automne ou cet hiver, mais nous devrons attendre un officiel Libération date à savoir avec certitude.

Nous sommes tellement excités de recevoir la saison 2, et nous comptons les jours avant de pouvoir revoir cette émission sur nos écrans. Nous espérons que vous êtes aussi excité que nous le sommes ! Jusque-là, vous pouvez diffuser tous les épisodes de Sexy Beasts exclusivement sur Netflix.

Sexy Beasts Saison 2: Hôte et casting

Rob Delaney, comédien, acteur et écrivain, raconte Sexy Beasts. Il connaît peut-être ses rôles de Peter dans « Deadpool 2 » et de Gil Norman dans « Bombshell ». Dans la sitcom britannique « Catastrophe », il l’a co-créée et écrite avec Sharon Horgan. Il n’est pas étranger au travail de voix off. La voix de Brian O’Brien dans « Birdgirl », Bevel dans « Bitz & Bob » et Magnolia dans « No Activity ».

Chaque épisode présente un nouvel acteur, dont chacun est masqué par des couches de maquillage prothétique. Nous avons vu Kelechi, Nina et Kariselle chercher l’amour dans la première saison. La saison à venir mettra en vedette un nouveau groupe de célibataires. Chacun choisira trois personnes pour être leur match.