« Sexy Beasts » aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

« Sexy Beasts » est une émission de télé-réalité Netflix où les participants enfilent un maquillage et des prothèses complexes pour tester la chimie des rendez-vous à l’aveugle dans l’espoir de mettre fin aux romances superficielles.

PLUS D’INFORMATIONS: « Castamar’s Cook », la saison 2 aura-t-elle sur Netflix ?

Dans chaque chapitre, une seule personne a un rendez-vous avec trois prétendants. Les personnes impliquées restent masquées par un maquillage prothétique. Au cours de l’émission, deux seront éliminés et ce n’est qu’alors qu’ils pourront révéler leur apparence physique.

Cette émission de téléréalité, inspirée de la série britannique diffusée à l’origine en 2014 sur BBC Three, n’a été créée que le 21 juillet 2021 sur Netflix, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

« SEXY BASTS » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

La réponse est oui, puisque le géant du streaming a renouvelé »Bêtes sexy« Pour la deuxième saison avant même la première du premier lot d’épisodes. Selon certaines sources, Netflix a signé un contrat de deux saisons avec la société de production Lion TV.

Jusqu’à présent, on sait que le nouvel opus comportera également six chapitres de 25 minutes chacun. Selon The Cinemaholic, le tournage de la deuxième saison est déjà terminé, c’est-à-dire qu’il pourrait arriver fin 2021.

Simon Welton de Lion TV a déclaré :Bêtes sexy‘ afin de Netflix cela a été un processus incroyablement excitant. Avec une distribution internationale mettant en vedette des personnages vraiment brillants, une abondance de prothèses qui ont l’air extraordinaires en 4K et avec la narration de Rob Delaney, les téléspectateurs seront un vrai régal. J’espère que la série mettra un sourire sur les visages des gens alors qu’ils jouent le jeu pour découvrir qui tombera amoureux de qui et à quoi ressemble vraiment notre casting. »

Chaque épisode présente un nouveau groupe de membres de la distribution. Alors que dans le premier volet Emma, ​​James, Kariselle, Ibrahim, Nina et Kelechi cherchaient l’amour, dans le prochain, il y aura une nouvelle série de célibataires, qui repartiront chacun avec trois personnes pour choisir leur partenaire.

Qui seront les concurrents de la prochaine saison de « Sexy Beasts » ? (Photo : Netflix)

QUAND SORTIR LA SAISON 2 DE « SEXY BASTS » ?

La deuxième saison de « Bêtes sexy« N’a pas encore de date de sortie officielle dans Netflix, mais les nouveaux chapitres devraient arriver fin 2021.