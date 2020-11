Sextoy pour femme : les atouts des stimulateurs réalistes et de la culotte vibrante

Le sextoy est sans doute l’article à la mode depuis la crise du coronavirus. En effet, depuis quelques mois, les achats liés aux activités sexuelles ont bondi en France. D’ailleurs le marché des sextoys féminins a profité de cette situation pour consolider la vente de produits sexuels pour les femmes. Cet engouement s’illustre par l’importante demande de sextoys vibrants ainsi que des modèles plus classiques pour femme.

Ces produits, avec un prix d’entrée aux alentours de 30€, ont su séduire la gente féminine à tous les âges. Dans une recherche de plaisir et de bien-être, il n’est cependant pas toujours facile de faire le choix d’un sextoy pour femme parmi tous les modèles proposés. En effet, aujourd’hui des centaines de références existent avec une large gamme de prix, qui peuvent convenir à tous les budgets et toutes les envies. Pour vous guider dans votre choix ou vous inspirer, nous vous présentons deux produits tendances de sextoys féminins disponibles chez LOVE AND VIBES.

Le sextoy string stimulateur pour femme : l’accessoire idéal pour atteindre l’orgasme

En France, la sexualité est généralement un élément fondateur des couples, qu’il s’agisse de plaisirs amoureux, ou de fonder une famille. Les célibataires peuvent, quant à eux, ressentir un certain manque de tendresse sexuelle qui se traduit par un besoin naturel à combler. Pour les femmes, le sextoy féminin vibrant est alors une des nombreuses solutions pour découvrir ou redécouvrir un plaisir intense. En effet, avec des modèles de très grande qualité et discrets, vous optez pour une forme de string ou de culotte et profitez d’une stimulation sexuelle incomparable lors de son utilisation.

La culotte vibrante : une lingerie coquine conçue pour votre plaisir

Ce sextoy vibrant connecté pour femme propose douze points de vibration, et vous permet donc d’atteindre l’orgasme en quelques minutes. De plus, la puissance du vibromasseur, ainsi que son intensité peuvent être réglées en toute simplicité grâce à une petite télécommande. selon les envies de chacune. Ces variations, sources d’un plaisir décuplé, s’adaptent aux envies de chacune pour un moment toujours agréable.

La télécommande permet donc de contrôler la vibration de la culotte avec des options variées, toutes en faveur d’une excitation optimale. Les femmes seules, ou en couple à l’occasion d’un jeu coquin entre les partenaires, profitent donc d’un accessoire discret et stimulant pour découvrir une autre facette de leur plaisir et profiter d’un moment sexuel intense.

Ce string pour femme propose, en outre, une discrétion sans faille et une stimulation renforcée au niveau du vagin. En effet, la matière utilisée pour sa conception permet une excitation intense et profonde, à l’occasion d’un moment intimiste et coquin.

En résumé la culotte vibrante vous promet de nombreuses qualités :

Un tissu stimulant et jouissif

Le sextoy féminin vibrant par excellence

12 vibrations pour atteindre l’orgasme

Si la culotte vibrante pour femme propose des sensations uniques, de nombreux autres sextoys peuvent également permettre aux femmes de se faire plaisir seules, tels que les vibromasseurs.

Le godemichet ventouse pour femme : le sextoy idéal pour une pénétration réaliste

Le vibromasseur ventouse est de plus en plus populaire et se décline en plusieurs versions pour répondre aux envies de chacune. Ce sextoy féminin procure un plaisir sexuel immense grâce à sa morphologie des plus réalistes qui favorisent des sensations de plaisir incroyables. Généralement imposant de par sa taille, ce godemichet permet une puissance de pénétration inédite et stimulante. Les femmes profitent d’un sextoy d’une grande qualité, fabriqué dans un silicone particulièrement agréable pour se faire plaisir.

Ce vibromasseur manuel illustre d’ailleurs parfaitement les nouvelles tendances des sextoys féminins avec un accessoire osé et puissant, au toucher doux. Le matière utilisée permet en effet d’augmenter l’excitation lors de la pénétration du vagin. De plus, la double couche en silicone assure une sensation de pénétration naturelle pour toujours plus de plaisir. D’ailleurs, la longueur et la rigidité du vibromasseur ventouse à sa base facilitent le mouvement de la pénétration.

Les modèles variés de ce type de sextoys pour femme offrent différentes tailles et largeurs pour convenir aux envies de chacune. Avec un godemichet doux, les femmes maîtrisent le rythme et l’intensité des pénétrations pour un orgasme parfait, et un moment de plaisir et de bien-être intense.

En résumé le vibromasseur ventouse vous promet des sensations uniques avec :