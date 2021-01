Sextou! Comment sera votre week-end?

Le week-end approche et rien de mieux que d’en profiter de la meilleure façon possible. Sortir avec des amis, un rendez-vous romantique ou même rester à la maison pour regarder des films et manger du pop-corn; les possibilités sont nombreuses. Mais comment chaque signe voit-il le meilleur moment de la semaine? Découvrez-le ci-dessous:

bélier

L’Aryen n’aime pas rester immobile et regarder la vie passer. Pour lui, le week-end est synonyme de possibilités – aventureux qu’il soit, il aimera explorer le nouveau club de la ville ou voyager dans un lieu insolite.

Taureau

Il peut aussi bien se promener que rester à la maison pendant un certain temps. Mais s’il se décide pour un week-end maison, le Taureau aura mille pensées et mille et une organiseront plusieurs choses à faire.

Gémeaux

Le Gémeaux veut remuer. Rester à la maison sans même bavarder avec quelqu’un serait pénible. Comme ils sont extrêmement communicatifs, les natifs de ce signe feraient bien de sortir entre amis dans un bar ou un pub.

Cancer

Maison + famille + film + goodies = week-end parfait. Le Cancer aime la chaleur de la maison, ayant autour de lui les gens qu’il aime le plus. Recevoir des amis avec une pizza ou une soirée cinéma avec son petit ami est le paradis pour lui!

Lion

Les Léos adorent faire du shopping, des clubs chers et des endroits branchés. Le natif de ce signe aime le luxe et le public, donc pour lui le lieu idéal est celui où il peut exercer tout son charme et son exubérance. Sa devise est « si ce n’est pas pour causer je n’irai même pas! »

vierge

La Vierge est droite et aime tout avec le temps et le lieu marqués dans les moindres détails. Déteste les trous. S’il reste à la maison, il trouvera quelque chose à faire, comme nettoyer le placard ou organiser la bibliothèque.

Kg

Les natifs de ce signe aiment équilibrer leurs week-ends entre famille, amis et vie personnelle. Cependant, si personne ne prend aucun engagement envers la Balance, il commence à se sentir comme la dernière personne de l’univers.

Scorpion

L’introspective Scorpion aime méditer. Marchez sur la plage et pensez à la vie, faites du vélo dans le parc en écoutant votre playlist mélancolique. Il adorera être juste avec son «moi».

Sagittaire

Le Sagittaire est celui qui connaît l’horaire du week-end que propose la ville. Et s’il ne sait pas, il trouve un moyen de le découvrir. Les natifs de ce signe aiment les nouvelles et détestent s’ennuyer à la maison.

Capricorne

Tout ce que le Capricorne veut, c’est rester à la maison et ne rien faire. Il n’insiste pas sur les grandes fêtes et les sorties insolites le week-end. Parfois, il peut dire qu’il va travailler, mais il veut vraiment rester à la maison.

Aquarium

Le Verseau est original et veut toujours quelque chose d’inhabituel. Vous pouvez assister à une ballade électronique le samedi et à une exposition d’art de la Renaissance le dimanche. Il ne s’en tient pas aux traditions, donc il ne couvre même pas sa présence au déjeuner «pâtes du dimanche».

Poisson

Aime la compagnie, que ce soit le petit ami, la petite amie ou le meilleur ami. Aller au cinéma, faire du shopping ou simplement rester à la maison doit être avec quelqu’un. Si vous êtes seul, le Poissons est déprimé.