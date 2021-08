Sexify Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et autres mises à jour

– Publicité –



Sexify est une série originale de Netflix en Pologne. Le spectacle parle de comédie, de drame et de sexe. Il a été créé sur Netflix en avril 2020. Il comportait huit épisodes et a duré environ une heure. La série a eu un énorme impact sur le public. La série a reçu des réactions incroyables du public. Après tout cela, les fans se demandent toujours si le spectacle va continuer. Voici les dernières mises à jour sur le salon et son renouvellement.

Quand la saison 2 de Sexify sortira-t-elle ?

Vous attendez tous avec impatience et vous vous demandez s’il y aura une deuxième saison Sexify. Le gros « oui ! » Est la réponse! Netflix a confirmé qu’il était prêt pour le renouvellement de Sexify. Il est maintenant confirmé qu’une autre saison arrivera bientôt.

Nous approchons maintenant de la date de sortie. Cependant, nous n’avons reçu aucune mise à jour sur la date de sortie de la prochaine saison. Nous prévoyons que la première saison arrivera d’ici avril 2022, car elle est sortie en avril 2019. Le temps moyen nécessaire pour publier deux saisons d’émissions Netflix est d’un an. Vous pouvez vous attendre à ce que les émissions soient disponibles au milieu du printemps ou au début de l’été 2022. N’oublions pas la première saison. La deuxième saison sortira en 2022.

Qui devrait revenir dans la saison 2 de Sexify ?

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune mise à jour sur les membres du casting remplacés ou les personnages modifiés. Les acteurs qui sont apparus dans la première saison peuvent revenir pour la seconde. Aleksandra Skraba incarnera Natalie telle qu’elle était dans la saison originale. Maria Sobocinska jouera à nouveau Paulina, tandis que Sandra Drzymalska jouera Monika. Edyta Turhan, la mère de Natalie, pourrait également être de retour dans l’émission. La prochaine saison mettra en vedette beaucoup plus de personnages et d’acteurs qui ajouteront plus de drame à cette série.

Intrigue attendue de la saison 2 de Sexify ?

La première saison comportait huit épisodes. Il racontait l’histoire de Natalie, une adolescente passionnée de technologie et qui travaillait dur pour gagner un concours technologique. Son idée est de créer une application qui aide les étudiants à réaliser leurs désirs sexuels. Cependant, elle n’est pas au courant de tout le monde sexuel. Les amis de Paulina et Monika l’aident à approfondir ses connaissances sexuelles.

Dans la première série, nous avons vu que les filles faisaient face à de nombreux obstacles et perdaient la compétition malgré leur travail acharné. Nous pouvons encore voir les filles s’efforcer de se concentrer sur leur projet et de le faire réussir dans la saison 2. Il y aura plus de comédie et de drame pour les membres de la famille et les amis des filles.

La bande-annonce est-elle sortie ?

Cependant, il pourrait être prématuré de s’attendre à une bande-annonce pour la deuxième saison. Netflix a annoncé que la deuxième saison serait disponible, mais le tournage n’a pas encore commencé. Le tournage pourrait débuter au second semestre de cette année voire dès 2022. Ce sont toutes les informations dont nous disposons actuellement sur Sexify Saison 2