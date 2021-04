Sexify: la série qui imite l’éducation sexuelle

Tout comme il est arrivé à Le sorceleur ou alors Bridgerton, Éducation sexuelle il a également été touché par la pandémie. Bien que les intentions de commencer la production de la saison 3 aient été fixées pour le début de l’année, ce n’est qu’en septembre qu’ils ont pu revenir sur le plateau.

À tel point que, il y a moins d’un mois, le tournage de la prochaine édition était terminé et qu’elle devrait atteindre le catalogue Netflix entre juin et décembre de cette année. Apparemment, la rapidité de sa publication serait un fait puisque, une fois les enregistrements finalisés, le travail de post-production a commencé.

Asa Butterfield et Emma Mackey. Photo: (IMDB)



Depuis le jour de sa création, Éducation sexuelle C’est devenu à la mode étant donné que c’est l’une des rares séries à cesser de voir le sexe comme un sujet tabou et à parler ouvertement de la sexualité féminine, des orgasmes et du drame que vivent les adolescents lorsqu’ils commencent à connaître leur corps. Cependant, à compter du 28 avril, ce ne sera pas la seule série à aborder ces sujets.

Est-ce que mercredi prochain, cela viendra sur Netflix Sexifier, une série qui montrera, comme Éducation sexuelle, une dose de drame, de comédie et ça va lever le tabou sur la sexualité. Cette histoire suivra trois amis qui décident d’enquêter sur les relations intimes afin de créer une application sur le sexe.







« Pour créer une application sexuelle révolutionnaire et gagner un concours technologique, une étudiante vierge et ses amis explorent le royaume insondable de l’intimité»Lit le synopsis de Netflix. Avec Aleksandra Skraba, cette fiction sera diffusée dans le monde entier directement depuis la Pologne et promet d’être le nouveau concours de Éducation sexuelle.