Sexify : aura-t-il une deuxième saison sur Netflix ?

ALPINESTARS T-SP W Drystar, Gants moto mi-saison, Noir-Rouge

T-SP W Drystar Noir-Rouge Ce gant textile mi-long a tout du gant à porter avec une combi de course mais il est avant tout un gant demi-saison étanche à porter au quotidien. Alpinestars ne s'épargne pas la peine de cacher le fait que ce T-SP W Drystar provient de son expérience en matière de vitesse. L'extérieur (le dos) fait de softshell et de polyamide-stretch trahit une fois de plus le fait que ce qui compte, ce n'est pas seulement l'expérience de la course. La paume - traditionnelle et tout simplement exceptionnelle - est faite de cuir de chèvre. Ce dernier a été utilisé pour sa résistance et pour son adhérence. Le softshell dissimule une membrane intégrée Drystar qui donne au T-SP W Drystar ses propriétés respirantes et étanches. Toutefois, les priorités se situent ailleurs que sur circuit. La bande réfléchissante sur le dos de la manchette illustre bien le fait que l'on a également pris en compte la circulation sur route. Et pourtant, Alpinestars reste proche du monde de la course avec ce T-SP W Drystar. Surtout en termes de matériau de protection. L'extérieur de l'auriculaire ainsi que la paume sont renforcés de cuir synthétique, une solide protection d'articulation domine le dos de la main et les deux premiers doigts sont pourvus d'empiècements tandis que les deux derniers indiquent la même direction grâce au 'pont' breveté. Homologué CE (CAT II niveau 1), équipé pour vous servir d'un écran tactile, une double fermeture de Velcro (sous la main et sur la manchette), ce gant a décidément tout et il a tout pour plaire. Il y a vêtements d'entretien et entretien de vêtements. Un tel équipement de moto représente certes un investissement au niveau confort et sécurité. Investissez dès lors aussi dans son entretien et profitez plus longtemps de vos vêtements. Vous retrouverez les meilleures astuces & conseils sur cette page d'entretien.