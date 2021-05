« Sexify », aura la saison 2 sur Netflix?

Jardin et Saisons Réservoir d'eau nomade 2 roues taupe 55 litres

Le réservoir d'eau nomade sur deux roues permet de récupérer, stocker et déplacer l'eau dans tout votre jardin pour l'arroser. Très utile si ce dernier ne comporte pas de point d'eau, vous pourrez déplacer facilement votre citerne d'un endroit à l'autre pour arroser toutes vos plantations. Pratique et facile à transporterCette citerne à eau sur roues peut contenir jusqu'à 55 litres d'eau qu'il vous sera possible de déplacer dans votre petit coin de verdure. Ses deux grandes roues ainsi que sa large poignée la rendent très facile et légère à déplacer.Ce produit est équipé d'un robinet à embout duquel vous pourrez remplir directement votre arrosoir, ou le relier à un tuyau d'arrosage. Si vous ne souhaitez pas trop plier votre tuyau d'arrosage, nous vous conseillons d'adapter sur le robinet du réservoir d'eau un raccord anti cassure équipé d'un ressort en inox (réf : 0320). Un système pratique et novateur qui vous sera particulièrement utile lors d'été aride. Le bouchon de vidange permet quant à lui de mettre hors gel le réservoir d'eau.Esthétique et économiqueFaites des économies en récupérant l'eau de pluie tout au long de l'année. Vous pourrez notamment utiliser l'eau récoltée durant les périodes de sécheresse.Pour ce faire, il vous suffira de placer la citerne à eau sur roues en position couchée ; la face avant de cet article a été étudiée et conçue pour cela. Ses rainures en plastique conduisent l'eau directement dans le réservoir.Son look discret et contemporain se mariera à tout type de décor extérieur, notamment aux terrasses et éléments en bois. Ses couleurs intemporels- taupe pour le contenant et noir pour le robinet et les roues- correspondront forcément à votre style.Afin de préserver votre réservoir d'eau dans les meilleures conditions possible, il est conseillé de vidanger le réservoir d'eau avant l'arrivée de l'hiver.Les + Jardin et Saisons : + Novateur et pratique + Facilement déplaçable + Excellente fabrication française