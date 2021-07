« Sexe/Life » : la vraie histoire du livre derrière la série Netflix

« Sex / Life » est une série Netflix qui suit Billie (Sarah Shahi), une jeune femme au foyer du Connecticut qui a deux enfants et un mariage apparemment parfait, mais quand son mari Cooper (Mike Vogel ) trouve son « journal », où elle écrit sur son ancienne vie de passion constante avec son ex-petit ami Brad (Adam Demos), leur relation passera par plusieurs hauts et bas.

Cette comédie dramatique est basée sur les mémoires de BB Easton, l’auteur du livre ’44 Chapters About 4 Men’. Dans cette œuvre, l’écrivain fait le tour des quatre principaux couples de sa vie avant de rencontrer son mari.

« Un tatoué devenu marine des États-Unis et plus tard un hors-la-loi dans un club de motos, un punk rocker au visage de garçon en liberté conditionnelle et un bassiste de heavy metal”.