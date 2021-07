« Sexe/Life » : la vraie histoire derrière la série Netflix

« Sex / Life » (« Sex / Life » dans sa langue d’origine) est une série Netflix qui suit Billie (Sarah Shahi), une jeune femme au foyer du Connecticut qui a deux enfants et un mariage apparemment parfait, mais quand son mari Cooper (Mike Vogel ) trouve son « journal », où elle écrit sur son ancienne vie de passion constante avec son ex-petit ami Brad (Adam Demos), leur relation passera par plusieurs hauts et bas.

Cette comédie dramatique est basée sur les mémoires de BB Easton, l’auteur du livre ’44 Chapters About 4 Men’. Dans cette œuvre, l’écrivain fait le tour des quatre principaux couples de sa vie avant de rencontrer son mari. « Un tatoué devenu marine des États-Unis et plus tard un hors-la-loi dans un club de motos, un punk rocker au visage de garçon en liberté conditionnelle et un bassiste de heavy metal”.

Bien qu’elle ait écrit le journal pour se connecter avec son passé, cela a également servi à donner un peu plus de passion à leur relation. Dans une interview avec Oprah Daily, elle a déclaré qu’elle avait laissé le livre dans un endroit où son mari pouvait le lire et qu’il avait tout de suite eu l’idée. « A amélioré son jeu», a-t-il indiqué.

De plus, il a expliqué qu’il avait publié le livre pour aider les autres dans des situations similaires. « J’ai pensé qu’il pourrait y avoir des choses qui pourraient aider d’autres personnes. Pas seulement les femmes. Toute personne dans une relation à long terme. Rien n’est parfait à 100 %. L’écriture du livre m’a montré que les choses que je pensais ne pas être parfaites chez mon partenaire sont ce qui le rend parfait pour moi même si elles me rendent folle. C’est pourquoi nous sommes toujours ensemble. Je voulais illustrer cela pour d’autres personnes. L’amour est là, il y a un moyen d’y revenir”.

Cooper et Billie peuvent-ils surmonter tout ce qui s’est passé lors de la première saison ? (Photo : Netflix)

UNE DIFFÉRENCE ENTRE SA VIE ET ​​LE LIVRE

Dans la vraie vie, elle n’a pas quitté son mari pour aller avec son ex. « C’est le même fond que le livre. Y a-t-il quelque chose qui s’améliore? Elle explore la même question… Augmenter le drame« A expliqué l’auteur du roman qui inspire »Sexe / Vie”.

« Voir ces magnifiques mannequins humains sur un écran représentant des personnages basés sur mon mari et moi alors que nous sommes assis sur notre canapé cassé de 12 ans en pantalon de survêtement, le jour de la quarantaine 587 … nous sommes si heureuxajouta Easton. « Cela a été un rêve absolu devenu réalité que je ne savais même pas que j’avais”.

Alors que dans la série de Netflix la protagoniste trouve ce dont elle avait besoin grâce à son amant, Easton conseille aux couples d’en parler. « Toute personne dans une relation à long terme. Rien n’est parfait à 100 %. […] L’amour est là, il y a un moyen de trouver comment y revenir« , a-t-il souligné.