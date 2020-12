"Sexe et ville": Revival prévu comme une mini-série avec des stars originales

Oubliez le troisième film « Sex and the City », la série à succès elle-même pourrait faire son grand retour! Selon de nouveaux rapports, une suite sous la forme d’une mini-série est prévue. Même les actrices originales de la comédie dramatique seraient intéressées par un retour – à une exception près.

Le service de streaming HBO Max prévoit une mini-série « Sex and the City », selon un rapport du New York Post (via Deadline). Les accords nécessaires n’ont cependant pas encore été finalisés.

Un réveil sans Sam?

Les actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis souhaitent revenir dans leurs rôles bien connus pour la mini-série. Seule Kim Cattrall a souligné à plusieurs reprises dans le passé qu’elle avait conclu la franchise. Elle a joué la confiance en soi, révélant Samantha « Sam » Jones dans la série originale de 1998 à 2004 et dans les deux films.

On ne sait pas encore si les amis restants Carrie (Parker), Miranda (Nixon) et Charlotte (Davis) reviendront en trio ou si le rôle de Samantha sera rediffusé.

Carrie en tant qu’influenceuse?

Contrairement à Cattrall, Sarah Jessica Parker a déclaré dans une interview à Entertainment Tonight en septembre dernier qu’elle serait prête pour une « visite de retour » dans l’univers « Sex and the City ». Elle aimerait savoir comment Carrie and Co. gère les médias sociaux et les technologies d’aujourd’hui – après tout, le deuxième et dernier long métrage est sorti en 2010. Parker aimerait vraiment savoir où se trouve la clique féminine de la série aujourd’hui – et qui ne voudrait pas savoir?