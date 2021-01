"Sexe and the City": C’est ce que font les stars de la série HBO aujourd’hui

En juin 1998, le premier épisode « Sex and the City » de la série culte était sur les écrans. Dès le premier épisode, l’émission de télévision effrontée sur quatre célibataires de New York a ravi le public – notamment grâce aux dialogues sans tabou et à la discussion de sujets sérieux. En 2004, « Sex and the City » a pris fin après six saisons, et deux films ont suivi. Mais que font les acteurs aujourd’hui?

Par Janine Ebert

Revival sur HBO Max Au fait: une réunion de HBO Max est maintenant en préparation. Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet dans nos actualités.

Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw

Dans la serie: Carrie Bradshaw n’est pas seulement le personnage principal de « Sex and the City », mais aussi l’auteur de la chronique du même nom dans le « New York Star ». Dans chaque épisode, elle aborde des sujets tels que la solitude, la famille ou les rencontres dans ses articles et laisse ses propres expériences s’y imprégner.

Et aujourd’hui? Sarah Jessica Parker, ou SJP pour faire court, est devenue une superstar notamment grâce aux tenues incomparables de Carrie. Elle est considérée comme une icône de la mode et a été impliquée dans des films depuis des années, en particulier RomComs. Depuis 2016, elle joue le rôle principal dans la série HBO « Divorce ».

Kim Cattrall comme Samantha Jones

Dans la serie: Samantha Jones était probablement le favori du public dans « Sex and the City »: effronté, sûr de lui et pas sur les lèvres. Dans la série, elle a également la réputation de «mangeuse d’hommes» avec de nombreuses aventures d’un soir qui n’a absolument aucun désir de famille.

Et aujourd’hui? Kim Cattrall s’est récemment distancée d’un éventuel troisième film « Sex and the City » au motif qu’elle ne voulait pas continuer sa collaboration avec Sarah Jessica Parker. Professionnellement, elle est régulièrement sur scène, notamment à Londres, Liverpool et Toronto.

Kristin Davis comme Charlotte York

Dans la serie: Charlotte York est le centre émotionnel de la série et toujours très empathique et serviable avec ses amis. En même temps, elle est un peu prude, surtout par rapport à Samantha. Son plus grand souhait est de se marier et d’avoir des enfants, mais cela ne devrait pas se réaliser avant très longtemps.

Et aujourd’hui? Kristin Davis a eu des apparitions sporadiques au cinéma et à la télévision après « Sex and the City 2 », mais est rarement vue à l’écran. Elle a récemment adopté son deuxième enfant et s’est engagée en privé pour le bien-être animal.

Cynthia Nixon comme Miranda Hobbes

Dans la serie: Miranda est la femme de carrière de «Sex and the City» et connaît un grand succès en tant qu’avocate. Le cynisme, l’indépendance et l’aversion pour toute sorte de romance sont ses marques de fabrique, jusqu’à ce qu’elle tombe soudainement enceinte de Steve et doive trouver son chemin dans son nouveau rôle de mère.

Et aujourd’hui? Cynthia Nixon est tout aussi confiante et indépendante dans la vraie vie que son rôle dans la série Miranda. Elle est une pionnière dans la communauté LGBTQ et vise actuellement une candidature au poste de gouverneur de New York.

Chris Noth comme M. Big

Dans la serie: M. Big et Carrie ont eu une relation intense mais compliquée tout au long de la série qui se termine finalement par le mariage dans le film. Cependant, il reste toujours distant et difficile à appréhender pour le public. Il est surtout célèbre pour avoir attendu Carrie dans sa limousine avec un chauffeur devant la porte.

Et aujourd’hui? Après la fin de « Sex and the City », Chris Noth a repris son rôle de « Law & Order », dans le spin-off « Law & Order: Criminal Intent ». De 2009 à 2016, il a également été présenté dans la série de droit « The Good Wife ».

John Corbett comme Aidan Shaw

Dans la serie: Aidan Shaw est un peu le contraire de Big dans « Sex and the City »: émouvant, réservé et romantique. En attendant, Carrie et lui sont fiancés, mais elle le trompe avec Big, ce qu’Aidan ne pourra jamais lui pardonner.

Et aujourd’hui? John Corbett a eu un énorme succès en 2002 avec « My Big Fat Greek Wedding », et il a également joué dans les séries télévisées « Taras Welten » et « Parenthood ».

Kyle MacLachlan comme Trey MacDougal

Dans la serie: Trey est le premier mari de Charlotte et semble au premier abord parfait pour elle. Comme elle, il vient d’une bonne famille et est extrêmement réussi et instruit. Cependant, il ne parvient jamais à rompre avec sa mère dominante Bunny, ce qui crée toutes sortes de moments étranges dans la série. La relation entre Charlotte et Trey échoue également en raison de leur désir insatisfait d’avoir des enfants.

Et aujourd’hui? Kyle MacLachlan avait déjà remporté un Golden Globe pour son interprétation emblématique dans « Twin Peaks » avant « Sex and the City » et a repris le rôle en 2017 dans la suite. Il peut également être vu régulièrement au cinéma et à la télévision, y compris « Marvel’s Agents of SHIELD ».

Jason Lewis comme Smith Jerrod

Dans la serie: Le mannequin Smith Jerrod devient une star grâce à Samantha et entame une liaison chaude avec le consultant en relations publiques beaucoup plus âgé. Avec Samantha, cependant, de vrais sentiments se développent pour Smith, qui peut marquer dans la série avec sa manière authentique et honnête. Il reste fidèle à Samantha, même lorsqu’elle a développé plus tard un cancer.

Et aujourd’hui? Jason Lewis est un ancien mannequin dans la vraie vie et un vrai sportif, comme le montre son compte Instagram. Depuis 2017, l’acteur aux yeux bleus brillants joue dans la série télévisée « Texas, Midnight ».

David Eigenberg comme Steve Brady

Dans la serie: Le barman Steve n’a pas la tâche facile en tant qu’amant on / off de Miranda et il faut beaucoup de temps pour la convaincre de sa pertinence en tant que partenaire et père. Finalement, les deux se réunissent et se marient.

Et aujourd’hui? Après « Sex and the City », David Eigenberg a joué le rôle de pompier dans la série télévisée « Chicago Fire », dont six saisons ont déjà été produites.