Sex / Life Star a révélé comment la scène la plus virale de la série a été filmée

Sexe / Vie tourné un mois sur l’écran Netflix et est toujours positionné comme ldeuxième série la plus regardée sur la plateforme dans le monde. Son intrigue et ses performances donnent encore de quoi parler, mais sans aucun doute le plus viral au sein de ses huit épisodes est toujours la scène avec le nu d’Adam Demos. L’acteur a expliqué comment il a été filmé et répondu à la question que tout le monde se posait. Qu’a t’il dit?

Le spectacle est devenu une tendance car il incluait une image explicite parmi ses séquences sexuelles. Précisément dans l’épisode 3 à partir de la minute 19:50 où le corps sans vêtements du personnage Brad Simon apparaît alors qu’il se baignait dans les douches. Alors que la décision des écrivains a suscité la controverse, un sondage Spoiler a révélé que 56% l’ont aimé.

Parmi les commentaires générés par le nu, les téléspectateurs se sont demandé si l’acteur avait utilisé une prothèse, si la scène avait été retouchée numériquement ou s’ils avaient utilisé un double pour ce moment-là. Demos a fait des déclarations à Entertainment Weekly et a soutenu que toutes les séquences où il apparaît ont été faites par lui.







« Je suis d’accord avec cela parce que vous lisez le script et vous savez dans quoi vous vous engagez dès le début, donc je ne pense pas que vous vous inscririez à une émission après avoir lu les scripts et que vous diriez non à la dernière minute. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas avoir de discussions sur le niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir, et avec le coordinateur de la confidentialité, donc il se sentait beaucoup plus en sécurité « , indiqué lorsqu’on lui a demandé l’heure de la douche.

Comment a été tournée la célèbre scène Sexe/Vie ?

Pour les parties les plus chaudes de Sex / Life, la série Netflix a utilisé des coordinateurs d’intimité, tout comme d’autres productions comme Sex Education, Euphoria et Bridgerton. Les démos ont détaillé en quoi consistait le travail pour obtenir un plus grand confort : « Vous parlez de tout : des mouvements de la main à la respiration. Dans les scènes de sexe, la respiration est une chose émotionnelle, vous discutez donc de ce voyage, mais vous discutez également du niveau de confort de chaque individu. Nous avons eu de la chance. que l’environnement pour lequel ils ont créé nous était incroyable. Notre coordinateur de la confidentialité était incroyable. « .

Enfin, l’interprète australienne de 36 ans a répondu aux polémiques que l’émission a suscitées et a déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement de sexe, mais de « options » individuel. « Il s’agit d’aller à gauche alors que vous auriez pu aller à droite. Il s’agit de désir. », a-t-il conclu.