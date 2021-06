« Sex/Life » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la fin de la première saison de « Sexe / Vie« Et les questions qu’il a laissées derrière lui, il est inévitable de penser à un deuxième volet de la comédie dramatique basée sur le roman du même nom de BB Easton, mais pour l’instant Netflix n’a pas renouvelé la fiction développée par Stacy Rukeyser.

La série, qui raconte l’histoire de Billie (Sarah Shahi), une jeune femme au foyer du Connecticut, qui veut retrouver la femme sensuelle qu’elle était il y a 10 ans, s’est positionnée comme l’une des productions les plus populaires sur la plateforme de streaming, ce qui donne vous plus de chances pour un nouveau lot d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réponse du public, et bien qu’il ne partage généralement aucun chiffre de reproduction, ces chiffres décident du renouvellement ou de l’annulation d’une série.

Cooper et Billie à la présentation du livre de Sasha (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « SEX / LIFE » ?

A la fin de la première saison de « Sexe / Vie”, Billie quitte le Connecticut et court à l’appartement de Brad pour lui dire qu’elle ne quittera pas son mari, que rien ne changera, mais la dernière ligne est qu’elle lui dit qu’elle veut avoir des relations sexuelles.

Par conséquent, la deuxième saison devra explorer la réaction de Brad aux propos de Billie. De plus, Cooper est au courant du voyage « secret » de Billie pour voir Brad, il est donc peu probable qu’il pardonne rapidement une trahison aussi inattendue de sa femme.

« Je ne sais pas ce que Brad va lui dire. Il a vraiment mis son cœur dans l’allée et a proposé avec bonheur pour toujours, et ce n’est pas ce qu’elle lui propose », a déclaré Stacy Rukeyser à TVLine. « Je ne sais pas si Brad dira oui ou non. Mais c’est ce que nous espérons avoir l’occasion d’explorer dans la saison 2. «

Pendant ce temps, Mike Vogel, qui joue Cooper, a noté que le changement d’attitude de Billie « les met derrière beaucoup d’obstacles. » Sarah Shahi (Billie) a ajouté : « C’est une situation tellement complexe. J’espère juste que si nous arrivons à la saison 2, nous pourrons continuer dans le terrier du lapin car c’est certainement difficile à jouer. C’est amusant à jouer et je pense que c’est incroyablement réel. »

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « SEXE/VIE »

La deuxième saison de « Sexe / Vie« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SEXE/VIE 2 »

Même si Netflix Il n’a pas confirmé que ce sont les acteurs qui pourraient revenir pour un deuxième volet.

Mike Vogel dans le rôle de Cooper Connelly.

Sarah Shahi dans le rôle de Billie Connelly.

Adam Demos dans le rôle de Brad Simon.

Margaret Odette dans le rôle de Sasha Snow.

Li Jun Li dans le rôle de Francesca.

Jonathan Sadowski dans le rôle de Devon.

Amber Goldfarb dans le rôle de Trina.

Ce sont les stars de « Sex/Life », une série devenue l’une des plus populaires sur la plateforme de streaming (Photo : Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 2 DE « SEXE / VIE » ?

La deuxième saison de « Sexe / Vie« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes atteindront la plateforme de streaming mi-2022 ou début 2023.