« Sex/Life » saison 2 sur Netflix la fin dramatique enfin expliquée (SPOILER)

Le triangle amoureux de « Sex/Life » de type rock-your-world entre les personnages Billie Connelly, son mari, Cooper Connelly, et l’ancienne flamme du mauvais garçon, Brad Simon, avait des fans sur le bord de leur siège tout au long de la série Netflix de huit épisodes Sex/Life . Alors, qui a-t-elle choisi au final ? Continuez à lire pour savoir ce qui s’est passé dans la finale au milieu des espoirs de sexlife de sex/life billie connelly saison 2.

Attention: il y aura des spoilers à venir.

Que s’est-il passé à la fin de la saison 1 de Sex/Life ?

L’épouse de banlieue et mère de deux enfants, interprétée par l’actrice Sarah Shahi , a eu un choix difficile à faire lorsque la saison 1 a atteint son paroxysme (à plus d’un titre). Elle a été forcée de choisir entre la convoitise indéniable et la connexion qu’elle ressentait envers son jeune amour toxique, son ex-petit ami Brad ( Adam Demos ), ou de reconstruire la confiance brisée qu’elle avait avec son mari autrefois intact, Cooper ( Mike Vogel ), qui a toujours resté éprouvé et vrai.

Après avoir vu le bon côté de rester avec son conjoint, Billie a retrouvé un réconfort temporaire dans sa vie, mais a rapidement découvert la vérité que ce n’était tout simplement « pas suffisant ».

La scène suivante la montrait se précipitant vers l’appartement de Brad dans la ville avant qu’il ne l’accueille avec un sourire effronté à la porte.

Billie lui a dit qu’elle n’avait pas l’intention de quitter Cooper mais qu’elle avait besoin d’une solution que seul Brad pouvait lui donner.

De retour à la maison, Cooper a vu sa position via une application de suivi familial et était hors de lui. Il a contacté son intérêt amoureux potentiel, la patronne Francesca ( Li Jun Li ), qui avait ses portes ouvertes pour le moment où le couple pourrait se séparer. Cooper a-t-il approuvé leur rendez-vous pour sauver son mariage ?

Ses larmes semblaient indiquer que Billie s’était enfuie et avait choisi de poursuivre Brad, mais cela restera un mystère pour le moment.

La décision de Billie a-t-elle un sens ?

Shahi a expliqué l’importance du retour de Billie à Brad après avoir traversé l’enfer et les hautes eaux avec Cooper, bien que Billie ait déclaré que leur nouvel arrangement « ne change rien » dans la série. Cette décision était particulièrement choquante compte tenu de tout ce qu’elle a fait pour sauver son mariage. C’était après que Cooper a lu les détails sexuellement explicites de ses rencontres passées avec Brad dans son ordinateur et a même eu une conversation à cœur ouvert avec le producteur de disques pour savoir qui serait le mieux pour Billie.

Billie semblait se remettre sur les rails avant ses retrouvailles avec Brad, retournant même à l’école pour terminer son doctorat en psychologie. « Quand elle va voir Brad dans ces derniers instants et dit : ‘Maintenant, baise-moi’, ce n’est pas tellement à propos de lui », a déclaré l’actrice à Refinery29 . « Il s’agit d’elle libérant cette partie d’elle-même qu’elle nie depuis si longtemps. Beaucoup de gens disent : ‘Est-ce que c’est Team Cooper ? Est-ce l’équipe Brad ? » J’ai toujours fait partie de l’équipe Billie. Je réfute l’idée de pouvoir se retrouver ou se définir en tant que femme à travers un homme.

Y aura-t-il une saison 2 ?

Les fans espèrent qu’il y aura plus d’épisodes en 2022. La série , qui est basée sur le livre de BB Easton en 2016, 44 Chapters About 4 Men , a déjà obtenu une place dans le top 10 de la plateforme de streaming après sa première le 25 juin. Malheureusement, il n’y a pas encore eu d’annonce de Netflix concernant la saison 2.