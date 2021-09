Sex/Life renouvelée pour une deuxième saison sur Netflix !

Netflix sex/life

Le programme qui raconte l’histoire d’un triangle amoureux et la révolution dans la vie d’une femme de famille renouvelée pour une deuxième saison sur Netflix

Le géant du streaming renouvelé Sexe / Vie pour une deuxième saison ! Les chiffres de l’émission sont impressionnants : le drama a été regardé par 67 millions de foyers dans sa première saison depuis la première qui a eu lieu le 25 mai. Attention! Les métriques de Netflix ils tiennent compte des ménages où le contenu a été visionné pendant deux minutes ou plus.

Ce nombre de vues est le troisième en termes de contenu original de Netflix fait référence, seulement derrière les premières saisons de Bridgerton et Le sorceleur, Bien que le nombre d’abonnés du géant du streaming continue d’augmenter, ces nouvelles émissions ont de meilleurs chiffres par rapport à leurs premières.

Deuxième saison pour Sex/Life !

Sexe / Vie est l’histoire d’un triangle amoureux qui commence lorsque la mère de famille Billie Connely Elle a la nostalgie de son passé de libertés et de plaisirs avec son ex-petit ami Brad. Alors son fidèle mari Tonnelier retrouvez votre agenda personnel. Sera-ce le début d’une révolution sexuelle dans sa relation ou reviendra-t-elle vers l’homme qui lui a brisé le cœur ?

Stacy Rukeyser est la showrunner et la tête d’affiche de l’émission. Elle a déclaré : « Sexe / La vie est un rêve devenu réalité. Créer une émission sur une femme autonome et sa sexualité qui a touché tant de personnes est non seulement divertissant mais aussi gratifiant. Quand je pense à toutes les femmes qui disent que la série leur parle personnellement, je me sens inspirée. Je suis heureux de continuer à raconter l’histoire pour Billie et pour nous tous. »

Plus d’informations? Les protagonistes de Sexe / Vie, Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos et Margaret Odette, reviendra pour le deuxième lot d’épisodes de l’émission qui sera à nouveau filmé dans des lieux situés à Toronto, au Canada. Les fans de la série sont enthousiasmés par la nouvelle du renouvellement de ce programme qui explore les relations intimes des couples comme les fantasmes et les souhaits personnels de l’individu. Dans ce cas, une femme de famille.

