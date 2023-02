Sex/Life : Netflix confirme la date de sortie de la saison 2 et publie de nouvelles images

Netflix

La deuxième saison de Sexe/vie Il a déjà une date de sortie, de nouvelles images et des visages inconnus. Voir!

©NetflixSex/Life revient sur Netflix

Il y a des séries qui font souvent fureur, peut-être à cause d’une simple scène ou plus précisément à cause de son intrigue. Tel est le cas de Sexe/viela fiction Netflix qui en 2021 a suscité beaucoup de polémiques. Entre son histoire et certaines images vues tout au long de la première édition, les fans étaient ravis, même si certains étaient horrifiés.

Cependant, au-delà de tout Sexe/vie a été un grand succès sur la plateforme et Netflix n’a pas hésité à parier à nouveau sur elle. C’est pourquoi il a été confirmé, il y a longtemps, qu’il aura une deuxième saison et, malgré le fait qu’il semblait que le jour n’était pas venu, la production a déjà annoncé la sortie des nouveaux épisodes.

Date de sortie et nouvelle bande-annonce pour Sex/Life 2 :

Après la fin inattendue de la première saison, les fans de Sexe/vie ils en voulaient plus. Pour cette raison, au-delà du fait que beaucoup de temps s’est écoulé, les épisodes de la deuxième saison ont déjà une date de sortie. À partir du 2 mars, la série reviendra sur Netflix avec plus d’infidélités et de nouvelles relations.

Il faut se rappeler qu’à la fin de la première édition, Billie et Brad se retrouvent dans son appartement, mais on ne sait pas ce qu’il adviendra de cela. C’est pourquoi les prochains chapitres sont les plus attendus. A tel point que, afin d’en montrer un peu plus sur ce qui s’en vient, Netflix ne s’est pas contenté d’annoncer la date de sortie.

Parallèlement à la confirmation du jour du lancement, le géant du streaming a montré un aperçu de la deuxième saison et, en même temps, de nouvelles images. En eux, vous pouvez voir que non seulement les mêmes protagonistes reviendront, mais il y aura aussi de nouveaux visages.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?