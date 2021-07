Sex/Life Diary existe dans la vraie vie, Netflix Hit est basé sur une histoire vraie

La dernière série de Netflix Sexe/Vie a frappé le sol en courant et a laissé les gens en redemander. Le drame torride a des gens qui parlent des scènes de sexe «rien n’est hors de la table», de la nudité frontale complète du très médiatisé Adam Demos et du drame d’une banlieue mariée mère de deux enfants qui fait un voyage dans le passé chargé de fantaisie qui la met très mariée présente en collision avec son passé d’enfant sauvage.

Il s’avère que la série est basée sur le VRAI journal de l’écrivain ! Ce journal est là-bas ! Pour l’auteur, BB Easton, qui regarde Sexe/Vie était une expérience surréaliste, « absolument, comiquement surréaliste ». Sex/Life est basé sur les mémoires autopubliés d’Easton en 2016, ’44 Chapters About 4 Men’.

Elle poursuit en disant: « Voir ces magnifiques humains mannequins sur un écran représentant des personnages basés sur mon mari et moi-même pendant que nous sommes assis sur notre canapé de 12 ans éclaté dans nos pantalons de survêtement, jour de quarantaine 587 … Nous ‘ Je suis tellement chatouillé. C’est un rêve absolu devenu réalité que je ne savais même pas que j’avais.

Les mémoires auto-publiées de BB Easton décrivent une tournée éclair à travers ses quatre principaux amours avant de rencontrer son mari Ken. Elle décrit les quatre comme un « tatoueur devenu US Marine devenu hors-la-loi d’un club de moto, un rocker punk au visage de bébé en liberté conditionnelle et un bassiste de heavy metal ».

Comme Billie dans Sexe/Vie, la joie de vivre d’Easton s’était éteinte en n’existant qu’en tant que mère de deux enfants mariée et psychologue scolaire. Ken, son mari, c’est le moins qu’on puisse dire, n’était pas le « mauvais garçon » comme les choix de son passé.

« L’homme est au moins parfait à quatre-vingt-dix pour cent pour moi, mais dernièrement, je ne pense qu’à la personne inférieure ou égale à dix qui manque : la passion et l’art corporel. Deux choses dont j’ai besoin pour pleurer et passer à autre chose pour protéger mon beau et monotone mariage. Mais je ne peux pas », a écrit Easton dans le premier épisode du journal.

Elle avait envie de revivre les frissons de son passé, et vivre son journal est devenu son exutoire : « C’était l’expérience la plus cathartique pour moi. Cela m’a aidé à créer un pont entre ma vie actuelle et la fille que j’étais. Je vivais ma vie actuelle, mais j’écrivais sur toutes ces expériences amusantes et cela m’a aidé à me sentir comme si j’étais la même personne », a déclaré Easton.

Dans l’espoir de ramener ses fantasmes passés dans son présent, Easton a laissé son journal en croisant les doigts pour que son mari tombe dessus. Il a fait. Et les résultats ? Selon les mots d’Easton, « Il a amélioré son jeu de merde. »

Easton admet que la série s’écarte du livre d’une manière cruciale pour sauver le mariage. Elle n’est jamais revenue à un ex. « C’est la même nuance du livre. Y a-t-il quelque chose de mieux ? Est-ce que ça va mieux que ça ? Elle explore la même question… ça accélère le drame », explique l’auteur.

« Je ne recommande pas de laisser (vos journaux) à votre mari. Si vous essayez de modifier le comportement de votre mari, essayez peut-être simplement d’avoir une conversation. Si j’avais une machine à remonter le temps, je pourrais essayer cela à la place. » dit-elle en riant.

« Je pensais qu’il pourrait y avoir des choses là-dedans qui aideraient d’autres personnes. Pas seulement les femmes. Toute personne dans une relation à long terme. Rien n’est parfait à 100%. L’écriture du livre m’a montré que les choses que je pensais n’étaient pas parfaites chez mon partenaire sont en fait ce qui le rend parfait pour moi, même s’ils me rendent fou. C’est pourquoi nous sommes toujours ensemble. Je voulais illustrer cela pour d’autres personnes. L’amour est là, il y a un moyen de retrouver son chemin vers ça », a-t-elle déclaré. dit.

Easton a écrit quelques chapitres supplémentaires sur ces quatre hommes. Sa série dérivée consacre un livre à chacun de ses protagonistes tatoués. Tous sont écrits dans son style racé, ludique et sans faille.

Sur le site Web d’Easton, « Parce que BB s’est tellement amusée à écrire ses mémoires méchamment drôles, incroyablement sexy et sincèrement honnêtes, ’44 CHAPITRES SUR 4 HOMMES’, elle a décidé de donner à chacun de ses quatre hommes son propre livre d’histoire. SKIN, SPEED, STAR , et SUIT sont de nouveaux romans d’amour autobiographiques pour adultes débordant de nostalgie des années 90, d’humour noir et d’angoisse déchirante. Une fois que vous avez terminé sur Netflix, sortez ce Kindle ; ils sont également sur livre audio ! Cette nouvelle vient à nous du Glamour Magazine.

Sujets : Sexe/Vie, Netflix, Streaming