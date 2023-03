Sex/Life deuxième saison : voici le nouveau casting de la série Netflix

in

La deuxième saison de Sexe/vie est maintenant disponible sur Netflix et a de nouveaux visages. Sachez qui est qui.

©Netflixbrad et billie

Une simple scène ou son intrigue en général, peut transformer une fiction en une grande polémique mondiale. Tel est le cas de Sexe/vie, une série avec laquelle Netflix a réussi en 2021 et avec laquelle il a réussi à sortir du cliché typique. En fait, au-delà du fait que certains n’étaient pas d’accord avec la production, la vérité est que la manière dont elle aborde la vie sexuelle des protagonistes la fait échapper à une histoire prévisible.

A tel point que, malgré tout, Sexe/vie Elle a eu un tel impact que Netflix n’a pas hésité à la renouveler pour une deuxième saison. Et, bien qu’il ait fallu plusieurs mois avant la première des nouveaux épisodes, enfin la nouvelle édition est maintenant disponible. Hier, les six chapitres tant attendus ont été publiés.

Cependant, il convient de noter que ce n’est pas la seule chose à laquelle les fans s’attendaient. C’est parce que depuis l’annonce de la nouvelle saison, Netflix a annoncé qu’il arriverait avec de nouveaux visages et maintenant leurs rôles étaient enfin connus. C’est le nouveau casting qui accompagne Adam Demos et Sarah Shahi dans la saison 2.

Casting de la deuxième saison de Sexe/Vie :

Craig Berko est Mick :

Mick apparaît dans la deuxième saison de Sexe/vie, dans lequel un rôle différent est donné à Sasha Snow, la meilleure amie de Billie et qui est interprétée par Margaret Odette. Et, pour façonner son rôle et son nouveau présent, la série a ajouté Craig Berko dans la peau de Mick, son agent de publicité.

Cléo Anthony est Kam :

Sasha occupe à nouveau le devant de la scène avec l’arrivée de Kam dans sa vie. Il devient son nouvel amour, même si la vérité est qu’ils ont déjà une histoire qui a été reportée de 17 ans.

Darius Homayoun est Majid :

Billie reconstruit sa vie dans une autre ville et décide de se donner la priorité dès le début de la saison. Cependant, lorsqu’elle rencontre Majid, elle se rend compte qu’elle a une nouvelle chance à l’amour. Bien sûr, lorsqu’elle croise ses amis, tout la fait à nouveau douter.

Dylan Bruce est Spencer :

L’apparence de Spencer a changé la vie de Cooper (Mike Vogel). C’est parce que son frère, qui est aussi son nouvel avocat, est celui qui souligne à quel point il se trompe sur certains aspects.

Wallis Day est Gigi :

Après ses différentes erreurs avec Billie, Brad a décidé de refaire sa vie avec Gigi, un mannequin avec qui il a formé une famille. Pourtant, l’amour et ses tentatives de se déplacer vers un nouvel avenir ne suffisent jamais.

