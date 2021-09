Sex Education : y aura-t-il une quatrième saison ?

Après une année bien remplie et après la fin de l’été, Moordale a rouvert ses portes pour donner lieu à la troisième saison de Éducation sexuelle. La nouvelle édition, composée de huit épisodes, est désormais disponible sur Netflix et est devenue un succès. Avec de nouveaux défis et un directeur qui crée le chaos dans l’établissement, les étudiants doivent faire face aux changements et apprendre à se battre pour leurs droits.







La nouvelle directrice, Hope Haddon, arrive afin de faire de Moordale un pilier de l’excellence académique en privant ses élèves de liberté d’expression et, de fait, de désirs. Grâce à ce personnage, Éducation sexuelle parvient à approfondir de nouveaux problèmes dans la société d’aujourd’hui, tels que la discrimination contre les personnes de genre non binaire.

Sans doutes, Éducation sexuelle Il est revenu avec style malgré le fait que ses protagonistes, Otis et Maeve soient sur leurs chemins séparés après un message vocal perdu. C’est pourquoi et à cause de la fin inattendue que de nombreux fans se demandent déjà s’il y aura une nouvelle saison de cette série qui génère tant de fureur. Et, la vérité est qu’une prochaine édition serait la seule qui pourrait définitivement clore l’histoire de chaque personnage.

Maeve et Otis se séparent. Photo : (Netflix)



Cependant, Netflix n’a toujours pas donné de nouvelles d’un renouvellement. Est-ce que la plate-forme évalue un nouvel investissement dans la production deux semaines seulement après sa première. A tel point qu’il ne reste plus qu’à patienter et faire en sorte que les chapitres récemment sortis de cette fiction soient un succès au même titre que ceux des saisons un et deux.

Cependant, il convient de noter qu’Asa Butterfield a récemment accordé une interview et a déclaré: « nous ne le savons pas et ce n’est pas entre nos mains pour le moment. J’aimerais pouvoir en dire plus, mais honnêtement je ne sais pas”. Aussi, l’acteur a ajouté: « J’adorerais faire une quatrième saison, car nous nous amusons tellement”.

Cependant, Butterfield a également assuré qu’il était temps de dire au revoir à ces personnages. « Nous le faisons depuis trois ans et je serais heureux de dire au revoir à ces personnages. il faudra voirr », étaient ses mots exacts. C’est-à-dire, la série n’a pas pu être renouvelée, mais si c’était le cas, le quatrième opus serait le dernier.