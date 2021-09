« Sex Education » Saison 4 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la fin de la troisième tranche de « Éducation sexuelleIl est inévitable de penser à une quatrième saison de la comédie dramatique, tant les histoires folles et compliquées des étudiants de Moordale ne sont pas encore terminées, mais pour l’instant, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série britannique.

Dans une interview avec Cosmopolitan UK, ESA Mariposa, qui incarne Otis dans la série créée par Laurie Nunn, a avoué qu’il aimerait participer à une quatrième saison, mais a noté qu’il n’avait toujours aucune information à ce sujet.

« Nous ne savons pas [si habrá más]. C’est hors de nos mains pour le moment. J’aimerais pouvoir vous en dire plus, je ne sais vraiment pas », a déclaré l’acteur de 24 ans, parlant même d’un spin-off », ce serait bien, mais il faut que ce soit bien pensé et vraiment unique et pas seulement pour faire un spin-off. » .

« J’adorerais faire une quatrième saison, parce que nous nous amusons tellement dans cette émission. En même temps, nous le faisons depuis trois ans, et je serais heureux de dire au revoir à ces personnages… Il faudra voir », a-t-il ajouté.

La relation d’Otis et Ruby est devenue officielle, mais elle n’a pas duré longtemps (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « SEX EDUCATION » ?

A la fin de la troisième saison de « Éducation sexuelle« Maeve doit voyager pour ses études, mais avant de partir, elle dit au revoir à Otis. Pendant ce temps, Eric, qui a embrassé un autre garçon au Nigeria, met fin à sa relation avec Adam. Comme Eric, Aimée décide de quitter son petit ami pour redevenir elle-même et surmonter son épreuve.

Après que les étudiants de Moordale aient saboté l’événement de Hope, l’école pourrait disparaître. De plus, Jean reçoit le test ADN que Jakob a demandé et de sa réaction ce n’est pas une bonne nouvelle.

Qu’arrivera-t-il à l’école? Les protagonistes devront-ils trouver un autre centre d’études ? Otis et Maeve seront-ils enfin ensemble ? Isaac abandonnera-t-il ? Eric regrettera-t-il sa décision ? Que signifie le rapprochement entre Adam et l’ex d’Eric ? Ruby va-t-elle commencer à sortir avec quelqu’un d’autre ? Qu’arrivera-t-il à Jackson et Cal ? Jakob est-il le père du fils de Jean ? Comment vont-ils le gérer ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « SEX EDUCATION »

La troisième saison de « Éducation sexuelle« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de la saison 3 de « Sex Education », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’ÉDUCATION SEXUELLE » 4

Asa Butterfield dans le rôle d’Otis Milburn

Emma Mackey dans le rôle de Maeve Wiley

Gillian Anderson dans le rôle de Jean Milburn

Connor Swindells dans le rôle d’Adam Groff

Ncuti Gatwa dans le rôle d’Eric Effiong

Aimee Lou Wood dans le rôle d’Aimee Gibbs

Kedar Williams-Stirling dans le rôle de Jackson Marchetti

Chaneil Kular dans le rôle d’Anwar

Simone Ashley dans le rôle d’Olivia

Mimi Keene dans le rôle de Ruby Matthews

Patricia Allison dans le rôle d’Ola Nyman

Sami Outalbali dans le rôle de Rahim

Anne-Marie Duff dans le rôle d’Erin Wiley

George Robinson comme Isaac

Tanya Reynolds dans le rôle de Lily Iglehart

Mikael Persbrandt dans le rôle de Jakob Nyman

Chinenye Ezeudu comme Viv

Alistair Petrie dans le rôle de Michael Groff

Jemima Kirke dans le rôle du réalisateur Hope Haddon

Jason Isaacs dans le rôle de Peter

Dua Saleh comme Cal

Indra Ové dans le rôle d’Anna

Eric reviendra-t-il avec Adam dans la quatrième saison de « Sex Education » ? (Photo : Netflix)

QUAND VA SAISON 4 DE « SEX EDUCATION »

La troisième saison de « Éducation sexuelle« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement les nouveaux épisodes arriveront dans la seconde moitié de 2022.