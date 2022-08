Sex Education saison 4 : le tournage a commencé et la série Netflix compte un nouveau membre

Netflix

La quatrième saison de éducation sexuelle vient de donner de bonnes et nouvelles nouvelles aux fans de Netflix. Connaître tous les détails et quand il pourrait être publié.

©NetflixSex Education a commencé avec le tournage de la saison 4

Après plusieurs pertes dans son casting, il fallait s’attendre à la nouvelle que la nouvelle saison de éducation sexuelle était sur le point de commencer à tirer. Donc c’était ça! Oui aujourd’hui Netflix a confirmé que la série avait commencé avec ses enregistrements. Après la fin surprenante de la troisième édition, de nombreux fans en voulaient plus et, par conséquent, lorsqu’ils ont annoncé l’arrivée de nouveaux épisodes, la joie de tous était immense.

Cependant, la vérité est que éducation sexuelle a subi de nombreuses pertes entre la troisième et la quatrième partie. Comme nous le montre le dernier épisode de la dernière saison, Moordale va fermer et les étudiants doivent chercher de nouvelles directions. À tel point que ce fut un grand coup de pied pour de nombreux artistes de s’éloigner de la bande. Même comme ça, Maeve, Otis et Ericle trio principal de cette histoire, reviendra pour la nouvelle édition.

En fait, ce sont eux-mêmes qui ont annoncé le début du tournage de la quatrième saison. C’était il y a quelques heures lorsque Netflix montrait, via son compte Instagram, que le casting travaillait déjà sur ce qui est à venir. Dans une vidéo comique, Otis (Asa Butterfield) et Ruby (Mimi Keene) peuvent être vus d’un côté, tandis que Maeve (Emma Mackey) apparaît de l’autre côté aux côtés de Dan Levy..

Et c’est ainsi Netflix a annoncé que Dan Levy viendrait éducation sexuelle en tant que nouveau membre. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ressemblera son personnage, mais la vérité est que tout indique qu’il jouera l’un des nouveaux professeurs de Maeve à son université Ivy League. Bien sûr, il n’est pas le seul à venir dans la série, mais six nouveaux acteurs rejoignent également : Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James et Imani Yahshua.

Quand est sorti Sex Education 4 ?

Avec autant de nouvelles en une seule journée, les fans de Série originale de Netflix Ils attendaient de savoir quand les nouveaux épisodes arriveront. Mais, pour l’instant, la production n’a pas fait la grande annonce. Cependant, la réalité est qu’ayant à peine commencé le tournage maintenant, il est probable que la série ne revienne qu’en 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂