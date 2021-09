Sex Education saison 4 : date de sortie, distribution, intrigue, spoilers et bande-annonce

Y aura-t-il une saison 4 de Sex Education ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent, y compris la date de sortie.

Nous savons que Netflix vient juste de tomber Éducation sexuelle saison 3, mais après avoir parcouru les huit épisodes en un temps record, nous sommes déjà mourant pour savoir ce qui se passe ensuite dans la saison 4.

Le service de streaming n’a pas officiellement confirmé Éducation sexuelle la saison 4 pour l’instant, mais si vous avez déjà regardé toute la saison en une seule séance comme nous, alors vous êtes probablement à la recherche de tout indice pour savoir s’ils reviennent ou non pour une autre saison. (Ils ont à droite? Ils ne peuvent pas le laisser sur tous ces cliffhangers !?)

Heureusement pour vous, nous avons tout ce que vous devez savoir ici. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Éducation sexuelle saison 4 – y compris l’avenir d’Otis et Maeve, ce qui pourrait arriver ensuite et s’il s’agit ou non de la dernière saison.

Y aura-t-il un Éducation sexuelle saison 4?

Y aura-t-il une saison 4 de Sex Education ? Image : Netflix

A Éducation sexuelle la saison 4 a-t-elle encore été renouvelée?

Pas encore! Il n’y a actuellement aucune confirmation que Netflix a renouvelé Éducation sexuelle pour une quatrième saison.

Netflix a tendance à attendre quelques semaines après la sortie d’une nouvelle saison pour annoncer le renouvellement de l’émission, alors surveillez cet espace et gardez les yeux rivés sur Éducation sexuellecompte Twitter officiel de pour les actualités.

Quand est-ce que Éducation sexuelle la saison 4 sortira-t-elle ?

Voyant comme Éducation sexuelle n’a pas encore été renouvelé par Netflix, il n’y a évidemment aucune information sur la date de sortie de la saison 4. Tout dépend du moment où l’émission est renouvelée et du début du tournage.

Éducation sexuelle la saison 4 pourrait éventuellement atterrir sur nos écrans à un moment donné à la fin de 2022. Espérons qu’il n’y aura pas de retard COVID-19 cette fois-ci, ce qui signifie que l’attente de la saison 4 sera beaucoup plus courte que l’attente de la saison 3.

AVERTISSEMENT : Spoilers pour Éducation sexuelle saison 3 à venir !

Sérieusement… Spoilers à venir pour Éducation sexuelle saison 3!

Si vous n’avez pas encore fini de regarder la saison, ajoutez cette page à vos favoris, fermez l’onglet et revenez une fois que vous avez terminé !

Éducation sexuelle 4 spoilers : Que va-t-il se passer la saison prochaine ?

Au bout du Éducation sexuelle saison 3, nous découvrons que l’école secondaire Moordale est vendue à des développeurs et que les sixièmes anciens devront désormais trouver de nouvelles écoles et collèges pour terminer leur dernière année. Avec tous les étudiants se séparant peut-être, la saison 4 sera sans aucun doute très différente. (À moins que quelqu’un ne parvienne à sauver Moordale, c’est-à-dire…?)

Nous devrons cependant attendre et voir ce qui arrivera à nos personnages préférés, car la fin de la saison 3 a laissé plusieurs relations en suspens. Otis et Maeve se retrouveront-ils après son retour d’Amérique ? Eric et Adam vont-ils arranger les choses ? Aimee vivra-t-elle sa meilleure vie de célibataire ? La relation amoureuse de Lily et Ola passera-t-elle du sexe extraterrestre à plus de « sexe réel » ? Que va-t-il se passer avec l’amitié de Jackson et Cal ?

Il y a aussi le gros bébé bombe de Jean. Après avoir donné naissance au bébé Joy (et presque mort dans le processus), il semble que les résultats du test de paternité ne soient pas ce qu’elle pensait. Jakob n’est-il pas le père de Joy après tout ?

Otis et Maeve finiront-ils ensemble dans la saison 4 de Sex Education ? Image : Netflix

Éducation sexuelle Casting de la saison 4 : Qui reviendra ?

Eh bien, vous pouvez certainement vous attendre à ce qu’Asa Butterfield et Ncuti Gatwa soient de retour en tant que notre duo préféré Otis et Eric. Gillian Anderson sera également de retour dans le rôle de Jean Milburn.

Avec la fin de leur dernière année scolaire, nous verrons probablement aussi le retour des camarades de classe d’Otis et Eric, dont Aimee (Aimee Lou Wood), Ola (Patricia Allison), Lily (Tanya Reynolds), Adam (Connor Swindells) , Jackson Marchetti (Kedar Williams-Sterling), Viv Odusanya (Chinenye Ezeudu), Ruby (Mimi Keene), Olivia (Simone Ashley), Anwar (Chaneil Kular), Kyle (Jojo Macari), Rahim (Sami Outalbali), Cal (Dua Saleh), Dex (Lino Facioli) et plus encore.

Mikael Persbrandt (Jakob), Samantha Spiro (Maureen Groff) et Alistair Petrie (Michael Groff) seront également de retour.

Mais qu’en est-il d’Emma Mackey dans le rôle de Maeve ? Bien…

Est-ce qu’Emma Mackey s’en va Éducation sexuelle saison 4?

Au bout du Éducation sexuelle saison 3, Maeve quitte Moordale pour un programme d’éducation aux États-Unis. Après avoir embrassé Otis et finalement cédé à leur relation amoureuse, Maeve décide finalement de saisir l’opportunité et de faire quelque chose pour elle-même.

Dans la scène finale de la saison, Maeve dit au revoir à Otis et Eric, puis quitte Moordale pour prendre un vol pour les États-Unis. Mais alors que Maeve est définitivement au revoir se sentait comme un adieu solide, elle s’est même dit qu’il s’agissait plutôt d’un « à bientôt ».

Le programme de Maeve aux États-Unis ne durerait que quelques mois, ce qui signifie qu’elle pourrait retourner à Moordale dans un avenir proche.

Ce n’est certainement pas la dernière fois que nous avons vu Maeve (vous ne pouvez pas simplement laisser sa relation avec Otis sur un autre cliffhanger comme ça !!!), mais nous ne saurons probablement pas quelle sera la capacité d’Emma Mackey (espérons-le) retour jusqu’à plus près du temps.

Volonté Éducation sexuelle la saison 4 sera-t-elle la dernière saison ?

Il n’y a aucune confirmation que Éducation sexuelle la saison 4 sera la dernière saison de la série, mais la créatrice Laurie Nunn a laissé entendre que la série se terminerait une fois que tous les étudiants se rendraient à l’université.

S’adressant à 45secondes.fr en 2020, Nunn a déclaré: « Je pense toujours que les émissions pour adolescents devraient peut-être s’arrêter avant l’université. Sinon, vous obtenez le point où les gens ont 30 ans et ils jouent des adolescents. »

Éducation sexuelle la saison 3 voit les personnages dans leur dernière année de sixième, il n’est donc pas impossible que la fin de la saison 4 puisse voir tout le monde terminer ses études et se diriger séparément vers l’université ou le monde du travail.

Regardez cet espace pour plus de mises à jour sur Éducation sexuelle saison 4.

