Sex Education saison 3 : vous attendez-vous à quelque chose ?

La comédie de passage à l’âge adulte délicieuse et bien écrite de Netflix Éducation sexuelle était un spectacle dont la nouvelle saison a été retardée en raison de la pandémie. Cependant, l’émission a pu reprendre la production au Royaume-Uni et Netflix a confirmé que la deuxième saison de huit épisodes sortira à l’automne.

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la nouvelle saison mais nous connaissons quelques détails. Ncuti Gatwa, qui joue Eric Effiong dans la série, a déclaré l’année dernière qu’Eric reviendra « à la culture » plus que les saisons précédentes. « Ces scènes étaient vraiment uniques. » « Le simple fait de pouvoir avoir un plateau où la plupart des gens étaient noirs était merveilleux et puissant et représentait la culture et la famille d’Eric. Ce sont toujours des moments extrêmement profonds.

Asa Butterfield, le personnage d’Otis Milburn, a également donné un aperçu. Elle a révélé que la nouvelle saison ne reprendra pas là où la saison 2 s’est arrêtée. il y a eu un saut dans le temps depuis la finale de la saison deux. « Otis est de retour à l’école, mais il a encore d’autres choses à faire. Il a montré quelques signes de maturité et est maintenant un peu plus confiant… Ce fut un plaisir de montrer son nouveau charisme. Cependant, il est toujours très maladroit.

Vous trouverez ci-dessous les faits les plus importants sur la saison 3.

Date de sortie de la saison 3 de Sex Education

Netflix a maintenant confirmé que éducation sexuelle la saison 3, sera disponible en streaming à partir du vendredi 17 septembre 2021.

Bande-annonce de la saison 3 de Sex Education

La saison 3 d’Education n’a pas encore sorti de bande-annonce. Le géant du streaming a mis en ligne une vidéo intitulée « annonce de la saison 3 », qui présente Groff laissant tomber des indices sur cette nouvelle série.

Sex Education saison 3 nouveaux personnages

Netflix a annoncé que trois autres visages rejoindraient la série en septembre 2013.

Harry PotterJason Isaacs jouera le rôle de Peter Groff (le frère aîné qui a le plus de succès)

Moordale était maintenant à la recherche d’un directeur après le licenciement de Groff. Hope, une star de Girls, est la directrice. La nouvelle directrice espère redonner à son ancien lycée sa gloire d’antan.

Cal, un nouvel étudiant non binaire, se heurte à la nouvelle directrice. Cal est joué dans le rôle de Dua Saleh par Dua, une chanteuse et compositrice non conforme.

