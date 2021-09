Sex Education saison 3 : Voici à quelle heure il sort dans votre pays

La saison 3 de Sex Education sortira sur Netflix le vendredi 17 septembre. Voici à quelle heure il sort dans votre pays.

Enfin, Éducation sexuelle la saison 3 est à nos portes. La troisième saison tant attendue du drame britannique pour adolescents de Netflix est sur le point de l’accélérer encore plus qu’auparavant; plus de sexe, plus de drame, de toutes nouvelles relations et, à en juger par la bande-annonce, une chèvre.

Asa Butterfield, Ncuti Gatwa et Emma Mackey seront de retour dans les affaires sous le nom d’Otis, Eric et Maeve aux côtés du reste de la distribution (et de la chèvre !), mais cette fois-ci, les choses seront très différentes pour eux à l’école secondaire Moordale.

La remorque pour Éducation sexuelle la saison 3 a déjà teasé tout un tas de trucs – dont un baiser entre Otis et Maeve – mais à quelle heure sort-elle sur Netflix ?

Comme toujours, Netflix sortira Éducation sexuelle saison 3 basée sur l’heure à leur siège en Californie. Les nouvelles émissions de télévision tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure exacte à laquelle elles apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de votre lieu de résidence.

Ce que fait le temps Éducation sexuelle la saison 3 sort sur Netflix ?

Éducation sexuelle la saison 3 sortira le 17 septembre, avec l’heure exacte en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde. Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie habituelle de Netflix 12AM PT correspondra à l’heure de votre pays.

Trouvez les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux ci-dessous.

États-Unis (PDT) – 00h00

États-Unis (HAE) – 03h00

Canada – 03h00 (Toronto), 00h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16:00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Où regarder Éducation sexuelle saison 3 en ligne

Éducation sexuelle est une série Netflix, donc l’émission ne sera disponible que sur Netflix. Il ne sera pas disponible pour diffuser sur un autre service de streaming.

Que se passe-t-il dans Éducation sexuelle saison 3?

Éducation sexuelle la saison 3 se déroule quelques mois après les événements de la saison 2. L’école secondaire Moordale a un tout nouveau directeur qui est déterminé à changer la réputation de la « Sex School », Eric et Adam sont ensemble, et Otis et Maeve s’occupent de leur propre vie, ainsi que leur propre relation.

Ailleurs, Jean est enceinte, Jackson s’est fait un nouvel ami, Aimee se dirige vers une thérapie et Lily semble avoir une crise d’identité.

La bande-annonce dévoile encore plus de nouveaux personnages et scénarios, mais la question demeure : Otis et Maeve finiront-ils ensemble cette fois-ci ? Nous devrons juste attendre et voir…

